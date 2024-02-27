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التجاري يتواجد في الكويت الإنجليزية والتكامل العالمية ضمن يا زين تراثنا

2/27/2024 10:01:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار فعالية حملة «يا زين تراثنا» لعام 2024، قام البنك التجاري بتنظيم زيارة لطلاب مدرسة الكويت الانجليزية، ومدرسة التكامل العالمية، بهدف إطلاع الطلبة على بعض جوانب التراث الكويتي القديم وتعزيز سبل التواصل معهم وإطلاعهم على بعض المعلومات التراثية والعادات الكويتية وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي وكيف أصبحت في الوقت الحالي.
وفي تعليقها على هذه الزيارات، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: سعداء في البنك التجاري الكويتي بفعاليات حملة يا زين تراثنا الرامية في مجملها إلى إحياء التراث الكويتي القديم التي لطالما حرص البنك التجاري على رعايته والمحافظة عليه حيث يعكس التراث الكثير من حياة الشعب الكويتي وأفكاره وأحاسيسه وحاجاته، وطموحاته وآماله من خلال العادات والتقاليد والفنون الشعبية والحرف المختلفة.
وأوضحت الورع أن برنامج الزيارتين قد اشتمل على استضافة الحرفي جمال العلي لإقامة ورشة عمل شارك فيها الطلاب والطالبات بعمل لوحة فنية مبتكرة تجمع صور أمراء الكويت تم إهداؤها إلى إدارة المدرسة بنهاية كل زيارة، مع إقامة العديد من المسابقات التراثية المتنوعة. وقد تفاعل الحضور مع الأسئلة المطروحة عليهم، ونالت الفعالية إعجاب الطلاب والهيئة التدريسية ورسمت البسمة على وجوههم.
هذا، وقد تم توزيع هدية تذكارية على الطلاب تتماشى مع فعاليات الحملة التراثية، وهي من الزي الكويتي القديم، عبارة عن بخنق للبنات ووزار للأولاد، حيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الزي الكويتي القديم.

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