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الأهلي يعرف الطلبة على حساب الطالب +A وبطاقة ISIC للشباب مسبقة الدفع

2/27/2024 10:01:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد البنك الأهلي الكويتي مجددا التزامه بدعم قطاع التعليم من خلال الترويج لحساب الطالب +A وبطاقة ISIC للشباب مسبقة الدفع، من خلال التواجد في جناح خاص به في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) والجامعة الأسترالية (AU).
وتعليقا على تواجد البنك في الجامعتين قالت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: أود أن أعرب عن التزامنا العميق بفهم احتياجات الطلاب وتوفير تجربة مصرفية مميزة لهم.
وحظي جناح البنك باهتمام كبير من الطلبة الذين أتيحت لهم فرصة التواصل المباشر مع ممثليه المتواجدين للاستفسار عن منتجات وخدمات البنك، بحيث كان فريق البنك على استعداد للرد على الأسئلة وتوفير فرصة قيمة لاكتساب رؤى أعمق حول مزايا هذه المنتجات المصرفية التي تركز على الطلبة.
وتابعت: حريصون على تقديم عروض وحملات ترويجية مخصصة لعملائنا، مع التركيز بشكل خاص على شريحة الشباب لدينا، بالتعاون مع شركائنا من مختلف القطاعات، ويخطط «الأهلي» لمواصلة تعزيز تواجده في المؤسسات الأكاديمية وفي الفعاليات لعرض حلوله ومنتجاته المصرفية المبتكرة لخدمة الطلبة بشكل أفضل.
ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني للبنك وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والخصومات والحملات الترويجية التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.

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