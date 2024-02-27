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الوطني للثروات تطلق سلسلة قيادة الفكر الشهرية

2/27/2024 10:01:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة الوطني للثروات NBK Wealth الرائدة عالميا في مجال إدارة الثروات عن إطلاق سلسلة «قيادة الفكر» وهي مقالات ورؤى معمقة ستصدر بشكل شهري، وستغطي مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة بحلول إدارة الاستثمارات والثروات.
وتستهدف سلسلة مقالات «قيادة الفكر» تزويد شريحة واسعة من القراء بالمعرفة ووجهات النظر القيمة والوصول إلى معلومات ثاقبة في هذا المشهد الاستثماري دائم التغير.
وستحتوي السلسلة على مساهمات فريق من المهنيين ذوي الخبرة في مجموعة الوطني للثروات يقدم من خلالها رؤى وتحليلات وأفكارا مبتكرة لجمهور واسع، فضلا عن كونها تغطي مواضيع متعددة تهدف إلى جذب القراء بمستويات مختلفة من التطور والمعرفة حول المسائل المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تلك التي تعنى بمواكبة اتجاهات الصناعة.
سلسلة المقالات ستكون ثرية بالاقتراحات وآراء الخبراء ووجهات نظر حول استراتيجيات وحلول الاستثمار التي يمكن أن تساعد القراء على اتخاذ قرارات مستنيرة والبقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
كما ستشكل موردا ثمينا يسعى إلى تثقيف الأفراد وإلهامهم وتمكينهم في رحلتهم نحو التعلم، كما ستكون بمنزلة دليل لتوسيع المدارك بالمعرفة التي تواكب أحدث الاتجاهات والرؤى في عالم إدارة الاستثمارات والثروات.
الجدير بالذكر أن مجموعة الوطني للثروات والتي تعد إحدى كبرى المجموعات الإقليمية في مجال إدارة الثروات، تقدم مجموعة واسعة من الحلول الشاملة في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة التي تشمل التخطيط المالي وإدارة الثروات، بالإضافة إلى إدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.
ولدى المجموعة التي بلغ حجم الأصول المالية الشخصية لديها نحو 37.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، فريقا من النخبة يمتلك خبرات واسعة يتكون من أكثر من 100 من خبراء الاستثمار والوسطاء.

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