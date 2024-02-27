Wednesday, 28 February 2024 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار المنازل في أميركا تسجل مستوى قياسيا بعد ارتفاعها 11 شهرا متتاليا

2/27/2024 10:01:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة للشهر الحادي عشر على التوالي، وسجلت مستوى قياسيا جديدا، في ظل النقص المستمر للوحدات المعروضة للبيع، وارتفع مؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز» لأسعار المنازل المعدلة موسميا في أكبر 20 مدينة في البلاد، بنسبة 0.2% خلال ديسمبر على أساس شهري.
وارتفعت أسعار المنازل في الأسواق العشرين الرئيسية في الولايات المتحدة بنسبة 6.1% على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية المنتهية في ديسمبر، كما ارتفع المؤشر الوطني، وهو مقياس أوسع لأسعار المنازل في البلاد، بنسبة 0.2% في ديسمبر على أساس شهري، وارتفع أيضا بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
وصل مؤشر العشرين مدينة الرئيسية والمؤشر الوطني إلى مستويين قياسيين جديدين في الشهر الأخير من 2023، وسجلت مدينة سان دييغو أكبر زيادة في أسعار المنازل على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار بها بنسبة 8.8%.

MENAFN27022024000130011022ID1107908785

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث