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الفقعان الكويتية ستطير إلى 54 وجهة في الصيف المقبل

2/27/2024 10:01:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، أن الشركة ستشغل رحلاتها إلى 54 وجهة في موسم الصيف المقبل مقارنة مع 46 وجهة كانت تشغل إليها في موسم الصيف الماضي.
وقال الفقعان خلال مؤتمر صحافي خاص بإطلاق شعار الشركة بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على التأسيس، ومن أهم الوجهات والتي سيتم تشغيلها خلال هذا الصيف زيادة عدد الرحلات لوجهة لندن لتكون بواقع رحلتين في اليوم اعتبارا من 31 مارس 2024، واستمرار الرحلات إلى وجهة برشلونة في إسبانيا بواقع 3 رحلات في الأسبوع اعتبارا من أبريل المقبل، واستمرار رحلات مدريد بواقع رحلة في الأسبوع وعند زيادة الطلب ستكون رحلتين، وزيادة عدد الرحلات إلى وجهة ميونيخ بواقع 4 رحلات في الأسبوع اعتبارا من أبريل.
وأضاف: «يأتي ذلك إلى جانب فتح الرحلات لوجهة ملقا في إسبانيا وسراييفو بواقع 3 رحلات في الأسبوع، وإلى أنطاليا بواقع رحلتين في الأسبوع وبودروم بواقع 3 رحلات في الأسبوع، ولوجهة فيينا بـ 4 رحلات في الأسبوع، وإلى نيس في فرنسا بواقع رحلتين في الأسبوع، وصلالة بواقع 3 رحلات في الأسبوع، وفتح رحلات الطائف اعتبارا من يونيو المقبل».
وذكر الفقعان أن «الكويتية» لديها خطط لتحسين الأداء وأن مؤشرات نتائج الشركة ستكون إيجابية في ظل زيادة الطلب من الركاب على السفر، مبينا أن الوصول إلى نقطة التعادل يخضع لمعطيات السوق والمتغيرات التي يتعرض لها قطاع الطيران، متمنيا عدم حدوث أي انتكاسة في سوق الطيران لتصل الشركة إلى نقطة التعادل في الوقت المحدد.
وأشار الفقعان في الوقت ذاته إلى أن مؤشرات أداء الشركة تشهد تحسنا ملحوظا في الأداء وفق التقارير الشهرية التي تصدرها الإدارة العامة للطيران المدني، والتي أظهرت أن الشركة خلال يناير الماضي سجلت ارتفاعا في معدل تشغيل الطائرات بنسبة 25% وكذلك ارتفاع حركة الركاب بنحو 21% قياسا إلى معدلات الأداء في يناير 2023، وأن الشركة وصلت إلى مراحل متقدمة في عملية تمكينها من إدارة مبنى ركاب الـ T4 خلال الأشهر المقبلة.
ولفت الفقعان إلى أن الخطوط الكويتية تدرس سياسة الأسعار الخاصة بها لتصبح أكثر تنافسية، مبينا في الوقت ذاته أن الحرب على غزة أثرت في بدايتها على المنطقة ككل وليس الخطوط الكويتية وحدها لكن الأمور عادت إلى طبيعتها وعاد الإقبال للسفر إلى المناطق المحيطة بالمنطقة.
وقال الفقعان إن تغيرات سعر الوقود تشكل هاجسا لجميع مشغلي الخطوط الجوية، إلا أننا لدينا كناقل وطني دعم من القيادة السياسية ونفتخر بهذا الشيء ونشكرها لدعمها الناقل الوطني.
وأضاف الفقعان: «اليوم تدخل الخطوط الجوية الكويتية حقبة جديدة من تطوير منظومتها بالكامل وأسطولها، وتنوع خدماتها، وتوسيع شبكة خطوطها بما يتناسب مع رؤيتها وطموحها في تحقيق أهدافها وخططها للسنوات المقبلة، لتواكب بذلك أحدث ما يقدمه عالم الطيران من تكنولوجيا وتقنيات حديثة تسهم بشكل فعال في تحسين عملياتها التشغيلية لتجعلها في مصاف شركات الطيران».
وزاد: «تمتلك الكويتية حاليا أسطولا مكونا من 32 طائرة ذات الجيل الجديد متنوعة الطرازات بين إيرباص وبوينغ وتحتوي على تكنولوجيا وتقنيات فائقة وبرامج حديثة، وقد نمت الشركة لتوفر حاليا شبكة موسعة إلى نحو 50 وجهة عالمية، كما تشغل العديد من الرحلات اليومية من مبنى الركاب رقم 4 الخاص بتشغيل رحلات الشركة».
توصيل الحقائب إلى المنزلتحدث الفقعان عن العديد من الخدمات التي تعمل عليها «الكويتية» مثل إطلاق قناة الطائر الأزرق على شاشات الطائرات تحتوي على مادة ترفيهية وبرامج جديدة وثائقية تلبي جميع الاحتياجات، وشراكة استراتيجية مع شركات أغذية وطنية ابتداء من عيد الفطر لتحسين جودة المأكولات على الطائرات، وإطلاق خدمة توصيل الأمتعة إلى المنزل.

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