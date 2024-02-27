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بيتكوين تقفز 10% لتتجاوز 56 ألف دولار

2/27/2024 10:01:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة إلى مستوى 57 ألف دولار في التداولات الصباحية المبكرة في آسيا أمس، لأول مرة منذ أواخر عام 2021، مدعومة بطلب المستثمرين من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، بالإضافة إلى عمليات الشراء الإضافية التي تقوم بها شركة MicroStrategy Inc.
وأضاف أكبر أصل رقمي 10% خلال آخر 24 ساعة، إلا أنه قلص المكاسب قليلا إلى مستوى 56.48 ألف دولار صباح أمس بعد تقدم بأكثر من 5% في الجلسة الأميركية، وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 30% منذ مطلع العام، مما أدى إلى استمرار الارتفاع المطول الذي أثار أيضا شهية المضاربة على العملات الرقمية الأصغر مثل إيثريوم وBNB.
وحفز الارتفاع الطلب من صناديق التداول الفورية، والتي شهدت صافي تدفقات داخلة بقيمة 5.6 مليارات دولار، مما يشير إلى اتساع الطلب على الرمز المميز بما يتجاوز المتحمسين الملتزمين بالأصول الرقمية، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ»، واطلعت عليها «العربية Business».
من جانبها، قالت شركة MicroStrategy، وهي شركة برمجيات مؤسسية تشتري بيتكوين كجزء من استراتيجية الشركة إنها اشترت 3000 عملة بيتكوين جديدة هذا الشهر، وتمتلك الشركة الآن نحو 10 مليارات دولار من بيتكوين.
وكتبت كاتي ستوكتون، مؤسسة Fairlead Strategies، في مذكرة: «لا نتوقع تراجعا كبيرا من بيتكوين نظرا لاختراقها وزخمها الإيجابي على المدى المتوسط».
وتبلغ القيمة المجمعة للأصول الرقمية الآن نحو 2.2 تريليون دولار، وفقا لـ CoinGecko، مقارنة بمستوى منخفض بلغ حوالي 820 مليار دولار خلال السوق الهابطة في عام 2022 عندما انهارت FTX ومنصات العملات المشفرة الأخرى.
وتقفز العملات الرقمية على الرغم من أن المستثمرين قلصوا توقعاتهم بشأن سياسة نقدية أكثر مرونة هذا العام، وهو ما يتضح من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وكتب رئيس استراتيجية الأصول الرقمية في Fundstrat Global Advisors، شون فاريل، في مذكرة: «إن الزخم الصعودي في العملات المشفرة يتكشف على الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة»، وتفوقت عملة بيتكوين على الأصول التقليدية مثل الأسهم والذهب هذا العام. وصلت نسبة مقارنة سعر التوكن بالمعدن الثمين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.
ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، وارتفعت أسهم MicroStrategy بنسبة 16%، وزادت منصة التداول «كوينباس» بنسبة 17%، وقفزت أسهم شركة التعدين «ماراثون ديجيتال» بنسبة 22%.

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