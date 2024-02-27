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عمليات الاستحواذ الصينية في أوروبا قرب أدنى مستوياتها خلال عقد

2/27/2024 10:01:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت أوروبا أقل عدد من عمليات الاستحواذ على الشركات من قبل المستثمرين الصينيين منذ أكثر من عقد في عام 2023، مع انخفاض القيمة الإجمالية للصفقات أيضا، وفقا للبيانات التي نشرتها «إي واي».
وقال الشريك ورئيس خدمات الأعمال الصينية في منطقة غرب أوروبا في «إيرنست آند يونغ» يي سون: التوسع في أوروبا من خلال أنشطة الاندماج والاستحواذ لم يعد في الوقت الحالي يمثل أولوية عالية في استراتيجية الشركات للعديد من الشركات الصينية. وأضاف: في حين أن عمليات الاستحواذ أصبحت أقل أهمية في أوروبا، فإن بعض المستثمرين الصينيين يركزون على بناء مصانع ضخمة في أوروبا، وخاصة في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات.

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