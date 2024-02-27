Wednesday, 28 February 2024 06:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أميركا تسعى إلى إضافة 3 ملايين برميل لاحتياطي النفط الإستراتيجي

2/27/2024 10:01:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الطاقة الأميركية سعيها لشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام المحلي لصالح مخزون الاحتياطي الاستراتيجي، في أحدث خطوة ضمن جهود الإدارة الأميركية لشراء كميات صغيرة من المخزون. وقالت الوزارة في بيانها، إنه من المقرر تسليم الكمية المشار إليها للاحتياطي الاستراتيجي في أغسطس المقبل.
وتعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إعادة تعبئة مخزون النفط الاستراتيجي بوتيرة بطيئة، بعد بيعها كمية قياسية منه في عام 2022 لمحاولة الحد من ارتفاع أسعار البنزين بعد نشوب الحرب الروسية- الأوكرانية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وباعت الإدارة الأميركية 180 مليون برميل من نفط الاحتياطي الاستراتيجي على مدى 6 أشهر في عام 2022 بمتوسط 95 دولارا للبرميل تقريبا في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق، بجانب بيع وزارة الطاقة 38 مليون برميل إضافي في العام نفسه بتفويض من الكونغرس.
وأعادت الولايات المتحدة شراء 23.08 مليون برميل من النفط الخام المحلي منذ مبيعات عام 2022، وتخطط لتسريع إضافة نحو 4 ملايين برميل للاحتياطي الاستراتيجي من خلال منح قروض لشركات النفط.
وذكرت «رويترز» نقلا عن محللين أن تسريع عمليات إعادة شراء النفط بكميات كبيرة من شأنه رفع مخاطر زيادة أسعار النفط والبنزين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الخامس من نوفمبر المقبل. وأضافت أن الإدارة الأميركية ترغب في إعادة الشراء بسعر 79 دولارا أو أقل.

MENAFN27022024000130011022ID1107908780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث