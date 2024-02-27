مؤسسة البترول تستأنف الترقيات والترفيع حتى 1 مارس المقبل

أصدر الرئيـس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود تعميما باستئناف إجراءات الترقيات/ الترفيع للمستوفين حتى 1 مارس 2024.وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، أنه نظرا للإجراءات التي تقوم بها بعض الشركات التابعة بالقطاع النفطي من وقف الترقية/ الترفيع تزامنا مع فترة تقييم الأداء السنوي للعاملين لحين الانتهاء من التقييم مما قد يترتب على ذلك تأخير استحقاق الترقية/ الترفيع للمستوفين الشروط والضوابط، يرجى إصدار توجيهاتكم للمعنيين بسرعة استكمال إجراءات الترقية/ الترفيع للعاملين المستوفين حتى 1 مارس 2024.وتضمن التعميم الإشارة إلى التعميم السابق بتاريخ 21 فبراير 2024 في شأن استئناف التعيين والترقية والنقل والندب تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (162) المتخذ في اجتماعه رقم (2024/7) المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2024 بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصادرة بهذا الشأن بتاريخ 18 فبراير 2024.

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