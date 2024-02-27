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مؤشر السوق العام عند أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022

2/27/2024 10:01:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس بارتفاع مؤشر السوق العام إلى أعلى مستوى منذ نحو 13 شهرا وتحديدا منذ ديسمبر 2022، وذلك بعدما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% بإضافة 18.6 نقطة ليصل إلى 7433 نقطة. يأتي ذلك فيما أغلقت المؤشرات الفرعية على تباين، إذ ارتفع أداء مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% بإضافة 29.6 نقطة ليصل المؤشر إلى 8157 نقطة، وتراجع أداء مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% بخسارته 19.6 نقطة ليصل إلى 6054 نقطة.
وشهدت جلسة أمس ارتفاعا في السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 5% تقريبا، إذ بلغت المحصلة 51.9 مليون دينار ارتفاعا من 49.5 مليون دينار بأخر جلسة تداول، وكان لافتا أن الأسهم البنكية جاءت في طليعة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، حيث حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» في الصدارة بقيمة 7.8 ملايين دينار، تلاه الوطني بـ 3.8 ملايين دينار، ثم الدولي KIB بتداولات قيمتها 2.4 مليون دينار، ثم برقان بـ 2.2 مليون دينار، تلاه الخليج بـ 2.1 مليون دينار. وتقدر القيمة الإجمالية للأسهم الخمسة المصرفية بـ 18.3 مليون دينار تشكل 35% من الإجمالي، ما يشير إلى عودة الإقبال اللافت من قبل المتعاملين على أسهم البنوك بعد اتضاح الصورة على مستوى إفصاحات النتائج المالية للعام الماضي وتوصيات التوزيعات النقدية والمنحة، إذ كشفت 8 بنوك كويتية عن نتائجها التي شهدت قفزة بنهاية 2023 مقارنة مع العام الذي سبقه بنسبة 28.5% بإجمالي 1.44 مليار دينار مقارنة مع 1.26 مليارا وفقا لما نشرته «الأنباء» مؤخرا. وبنهاية جلسة أمس، بلغت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 4% بإجمالي كميات اسهم متداولة 269 مليون سهم مقابل 273 مليون سهم بآخر جلسة تداول، وجاء بصدارة قائمة الأكثر تداولا سهم منازل بـ 22.1 مليون سهم، تلاه وثاق بـ 18.7 مليون سهم، ثم مشاريع بـ 15.3 مليون سهم. وقاد السوق أمس 7 قطاعات اكتست مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر، إذ ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.8%، تلاه قطاع الطاقة بـ 1.6%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.55%، وأسفرت تعاملات أمس عن ارتفاع القيمة السعرية لأسهم 54 شركة مقابل تراجعها في اسهم 62 شركة، ولم تتغير في اسهم 17 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 14 شركة. وانخفضت القيمة السوقية لبورصة الكويت أمس وذلك بنحو 529 مليون دينار بنسبة 1.1% من القيمة الإجمالية البالغة 43.973 مليار دينار مقارنة مع 44.502 مليارا بنهاية جلسة الخميس الماضي. وجاء الانخفاض بالقيمة السوقية على إثر إعلان بورصة الكويت إلغاء إدراج اسهم البنك المتحد الكويتي (المتحد) اعتبارا من أمس الثلاثاء بناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بعد تنفيذ اندماج «المتحد» عن طريق الضم مع بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مع الأخذ في الاعتبار أن المحصلة النهائية للقيمة تتضمن التغيرات في القيمة الرأسمالية للسوق نتيجة التداولات أيضا.
مواعيد تداولات رمضان
أصدرت بورصة الكويت بيانا أمس بشأن تحديد مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، على أن يكون الوقت من 10 إلى 10:10 صباحا موعدا لمزاد الافتتاح، وأن يستمر التداول بين 10:10 صباحا إلى 01:05 مساء، ولفتت إلى أن مزاد الإغلاق سيكون في الفترة من 01:05 إلى 01:15 مساء بتوقيت الكويت.

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