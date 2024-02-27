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وزير المالية شارك بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج والمملكة المتحدة

2/27/2024 10:01:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور علي المضف أول من أمس، وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة حول مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وقد شهد الاجتماع مشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادنيوك، وبحضور الوزراء في دول المجلس المعنيين بمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات التي تتضمنها الاتفاقية والاتفاق على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس والمملكة المتحدة لما لها من أهمية لتحقيق مصالح الطرفين.

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