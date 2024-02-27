مسؤولان أمريكيان: توقعات بخفض أمريكا لقواتها بالقرب من الشرق الأوسط خلال أسابيع

قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان، لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إنه من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها.

وأوضح أحد المسؤولين أنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية (يو إس إس باتان) ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26

(إم إي يو) في الإبحار نحو الولايات المتحدة في مارس، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق للمغادرة غير واضح، ولا يزال بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن تقرر إبقاء المجموعة في المنطقة إذا تدهور الوضع بسرعة.

وتم نشر قوة الرد السريع البحرية لأول مرة في يوليو وتم إرسالها إلى منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر، وسبق أن تم تمديدها لتبقى في شرق البحر المتوسط، حسبما ذكرت (سي إن إن).

وتم إرسال قوة الرد السريع إلى البحر المتوسط في بداية حرب غزة بسبب قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية وبعض العمليات الخاصة، وكذلك تدريب قوات المشاة البحرية (مارينز) أيضا للمساعدة في عمليات الإخلاء، ولكن مع اقتراب الحرب من شهرها الخامس، لم تتحقق الحاجة لإجلاء المواطنين الأمريكيين.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"

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