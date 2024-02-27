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واشنطن تمهل إسرائيل حتى منتصف مارس لتقديم ضمانات مكتوبة بشأن الالتزام بالقانون الدولي في غزة

2/27/2024 10:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل حتى منتصف مارس للتوقيع على خطاب يقدم ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع أكسيوس الأمريكي.

وأصبحت الضمانات الآن شرطا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي حين أن السياسة الجديدة لا تستهدف إسرائيل بالتحديد، إلا أنها جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم إزاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي ، سيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى البلاد مؤقتا، بحسب أكسيوس.

وأطلع مسؤولون أمريكيون في كل من واشنطن وتل أبيب يوم الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يتعين عليهم التوقيع عليها للامتثال.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الطلب الأمريكي هو الحصول على ضمانات مكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر.

ويمكن لإسرائيل أن تقرر من في الحكومة سيوقع على الرسالة.

وقال مسؤول أمريكي إن رسائل مماثلة وجهت في الأيام الماضية إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية.


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