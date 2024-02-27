دول الاتحاد الأوروبي تتفق على لوائح لجعل الشحن البحري أكثر أمانا وصداقة للبيئة



اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على لوائح جديدة لجعل الشحن في الاتحاد الأوروبي أكثر أمانا والتزاما بمعايير الحافظ على البيئة.

وتوصل مفاوضون من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاقات مؤقتة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لتعديل متطلبات الدول المالكة للسفن والسلطة التي تمارسها الدول المضيفة على السفن التي تدخل موانئها، وهما جزءان من تشريعات "السلامة البحرية"، وفقا لما ذكره مجلس الدول الأعضاء.

وتحقق التوجيهات المنقحة، التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي، توازنا بين ضمان معايير عالية في الشحن وحماية القدرة التنافسية لقطاع الشحن في الاتحاد الأوروبي.

وقال بول فان تيجشيلت، نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير العدل: "ستسهم اتفاقيات اليوم بشكل كبير في نقل بحري أكثر أمانا ونظافة في أوروبا".

وأضاف: "سيتم حماية بيئتنا البحرية بشكل أفضل، وسيتم الحفاظ على أعلى معايير الشحن بشكل كاف باستخدام الأدوات الحديثة ومن خلال تعزيز التعاون بين السلطات المختصة".

ولا يزال يتعين اعتماد اللوائح الجديدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، سيكون أمام الدول 30 شهرا لتحويل القواعد إلى قانون وطني.



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