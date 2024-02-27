نظام التجارة العالمي في حاجة ماسة إلى إصلاح جوهري

توقع جون مينارد كينز مشكلات التجارة التي نشهدها اليوم، ففي مؤتمر بريتون وودز في سنة 1944، دافع كينز عن نظام تجارة عالمي يستهدف الاختلالات المستمرة بين دول الفائض ودول العجز، وليس مراقبة انتهاكات تجارية فردية، ولكن من المؤسف أننا لم نحصل على هذا.

ومع انطلاق الاجتماع الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي يتواصل تجاهل المشكلة الأساسية، المتمثلة في أن الاختلالات طويلة المدى بين دول العجز ودول الفائض أسفرت عن اقتصادات وسياسات غير مُستدامة في أنحاء العالم.

ويتطلب إصلاح ذلك أكثر من مجرد تعديلات تدريجية، إذ هناك حاجة لإعادة تنظيم جوهرية للنظام التجاري العالمي. وقد تحدث مايكل بيتيس، كبير الزملاء والخبير الاقتصادي لدى معهد ((كارنيغي))، عن هذا الأمر في ورقة بحثية جديدة، تستند إلى الأفكار المُقدمة بالكتاب الجديد الذي شارك في تأليفه في سنة 2020، وعنوانه ((الحروب التجارية حروب طبقية)).

بلدان العجز، وخاصة الولايات المتحدة، وأيضاً المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، لم يكن لديها خيار سوى خلق توازن بين فقدان الوظائف التصنيعية والديون الزائدة، وهو ما يسفر عن اقتصادات أكثر هشاشة. وفي الناحية المقابلة، تحصل بلدان الفائض، وأبرزها الصين، وأيضاً تايوان وكوريا الجنوبية وألمانيا، على الوظائف، ولكنها تظل عالقة في طلب محلي ضعيف، بسبب دعم الأسر للتصنيع، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ومن أجل قبول مسألة أن استمرار الاختلالات مشكلة في حد ذاتها، وليس تطوراً طبيعياً مع ابتعاد الاقتصادات المتقدمة عن التصنيع، فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في بعض وجهات النظر المترسخة في شأن التجارة.

بادئ ذي بدء، لم يتصور ديفيد ريكاردو، الخبير الاقتصادي البريطاني في القرن الـ19، والذي كان أول من طرح فكرة ((الميزة النسبية))، عالماً يتسبب فيه دعم الدول الأجنبية للتصنيع في عدم قدرة المستهلكين المحليين على استيعاب الإنتاج المحلي. وبالنسبة لريكاردو، كانت الميزة النسبية تعني مقايضة القماش بالنبيذ، وليس التخلي عن الأسس الصناعية الشائعة.

وقد يستخلص بعض خبراء الاقتصاد من ريكاردو أن الولايات المتحدة، أو أجزاء من أوروبا، تعاني بكل بساطة فقدان الميزة النسبية في التصنيع، فيما تتمتع أجزاء من آسيا بهذه الميزة، ولكن في ذلك إساءة لإدراك المفهوم من الأساس. ولم تكن الميزة النسبية في القرن التاسع عشر تقوم على سياسة صناعية حوّلت الأموال عالمياً من المستهلكين إلى المنتجين، وكان المقصود من الصادرات تعظيم قيمة الواردات، لا كما يقول بيتيس، ((دفع تداعيات الطلب المحلي المكبوت إلى الخارج)).

وبالمثل، يفترض الكثير من خبراء الاقتصاد أن تدفق الأموال الأجنبية إلى الدولار سيخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وسيعمل أيضاً على تمويل الاستثمار الأمريكي، ولكن لم تكن هذه هي الحال طيلة عقود، ويعود ذلك إلى تدفق الأموال إلى بلدان يقيد الطلب فيها استثمارات الأعمال، وحري بنا هنا الأخذ في الحسبان ما أفاد به بيتيس، وهو أن الأموال الأجنبية التي تتدفق على الولايات المتحدة تتجه نحو أصول شركات متعددة الجنسيات، تحتجز هذه الأموال لديها عوضاً عن استثمارها.

ويمكن بالطبع تعزيز الطلب المحلي عن طريق سياسة صناعية تحفز صناعات بعينها، وهذا بالضبط ما تفعله إدارة الرئيس جو بايدن، كما في الإمكان أن تزيد تكلفة الواردات الرخيصة، مثلما قد يفعل دونالد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على نحو أكبر كثيراً، إذا فاز بفترة ثانية.

ولكن أياً من هذين الحلين ليس مثالياً، ويعود ذلك جزئياً إلى أنهما يجبران كل دولة على المضي قدماً وحدها، فيما أنه من شأن الخطة الأكثر فاعلية أن تنطوي على تكاتف كبرى دول العجز معاً لإجبار دول الفائض على التوقف عن فرض اختياراتها الاقتصادية على بقية العالم، وقد يعني ذلك تبني نهج مُشترك في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وفرض ضوابط على رأس المال، وكذلك إعادة توطين سلاسل التوريد مع الدول الصديقة، لكيلا يضطر جانب ما إلى إعادة بناء الأسس الصناعية الشائعة وحدها،

والحديث مفرط في تفاؤله حتى الآن، ولكن البديل يتمثل في مواصلة الولايات المتحدة تبني نهج أحادي لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي، وقد رأينا كيفية تحوّل الإجراءات الصينية بإغراق الأسواق بالصلب والألمنيوم إلى مخاوف في شأن المعادن المهمة، والمركبات الكهربائية، والنقل واللوجستيات أيضاً، ما يثير تساؤلات، ليس عن الممارسات التجارية غير العادلة فحسب، وإنما أيضاً عن المخاوف في شأن أمن الموانئ وبنى تحتية مهمة أخرى.

ولقد ضخت إدارة بايدن، الأسبوع الماضي، مليارات الدولارات في التصنيع المحلي لرافعات الشحن؛ مواجهةً للمخاوف إزاء استغلال قراصنة في الإنترنت البرمجيات في الرافعات الصينية. وفي حين وصف المسؤولون الصينيون هذه المخاوف بأنها ((ارتياب تام))، تجدر الإشارة إلى استخدام الكثير من الموانئ العالمية وشركات ووكلاء الشحن في الولايات المتحدة، منصة صينية للوجستيات تُدعى ((لوجينك))، دعمت بكين تأسيسها، وتوفرها مجاناً لتشجيع استخدامها على مستوى العالم.

وحسب ما ادعى تقرير صادر عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، تتيح المنصة لبكين الوصول إلى بيانات حساسة، تشمل النقل التجاري للشحنات العسكرية الأمريكية، ومعلومات عن أوجه الضعف في سلاسل التوريد، ورؤى مهمة عن السوق.