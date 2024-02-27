«البنوك» ترفع سوق دبي بمكاسب 6 مليارات درهم

استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ1.16% أو ما يعادل 49.3 نقطة، مسجلاً مستوى 4272.55 نقطة، ليربح السوق ما يقارب 6 مليارات درهم بدعم مكاسب أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 721.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 727.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((دبي التجاري)) ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 13.7% ليغلق عند 7.05 دراهم، وهو أعلى إغلاق منذ إدراجه، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 341.5 مليون درهم، تعادل 48.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 707.4 ملايين درهم، تلاه ((دبي الإسلامي)) بـ64.35 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 1.4% عند 6.44 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم ((الإمارات دبي الوطني)) 3.95%، و((سوق دبي المالي)) 3.8%، و((بنك المشرق)) 1.6%، و((الاتحاد العقارية)) 0.97%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.29% إلى مستوى 9287.8 نقطة، ليربح السوق نحو 26 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 202.5 مليون درهم، تلاه ((الدار العقارية)) جاذباً 139.8 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 94.16 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم ((إي أس جي)) 9.7%، و((أسمنت الخليج)) 5.45%، و((أمريكانا للمطاعم)) 3.6%، و((أبوظبي للموانئ)) 3.1%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 32 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.548 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.580 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و727.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة قاربت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في أبوظبي، و707.4 ملايين درهم في دبي، وجرى التداول على 508.4 ملايين سهم عبر تنفيذ 29 ألف صفقة.