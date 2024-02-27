Wednesday, 28 February 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«إي إم إكس» شركة جديدة متخصصة في توفير الخدمات اللوجستية

2/27/2024 7:22:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت ((سفن إكس 7X)) (مجموعة بريد الإمارات سابقاً) شركتها الفرعية الجديدة ((إي إم إكس)) لتحقيق تحولٍ شامل في قطاع خدمات أعمال التوصيل السريع والطرود، وذلك خلال فعاليةٍ أقيمت في متحف المستقبل، في دبي.

وتعد ((إي إم إكس)) شركةً متخصصة في توفير الخدمات اللوجستية تحت مظلة سفن إكس، تركز على تقديم حلول وخدمات توصيل مخصصة تجمع بين السرعة والموثوقية. وستوظف ((إي إم إكس)) أحدث الابتكارات التكنولوجية لإحداث نقلة نوعية في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوصيل السريع والطرود. كما أعلنت المجموعة تعيين طارق الواحدي مديراً عاماً لشركة ((إي إم إكس)) ليقود استراتيجياتها وخططها.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس: ((نلتزم في سفن إكس بالاضطلاع بدورٍ ريادي في دفع عجلة تطور القطاع اللوجستي، مع التركيز على تلبية المتطلبات المتغيرة لقاعدة المتعاملين. وتماشياً مع استراتيجيتنا التوسعيَّة، نستهل اليوم مرحلةً جديدة من مسيرتنا المؤسسية في قطاع التوصيل السريع والطرود، للاستفادة من الآفاق الواعدة والفرص المتنامية ضمن هذا القطاع. ويأتي تأسيس ((إي إم إكس)) تجسيداً لالتزامنا بتوفير حلول توصيل مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية للأسواق، وتواكب التحولات التي يشهدها قطاع خدمات التوصيل السريع والطرود)).

وقال طارق الواحدي، مدير عام شركة ((إي إم إكس)): ((تكتسب الحلول اللوجستية المتقدمة أهميةً متنامية في ظل التقارب بين التجارتين الرقمية والتقليدية. وتتجاوز شركة إي إم إكس كونها مزوداً للحلول اللوجستية وخدمات التوصيل، لتجسد نهجنا المستقبلي في قطاع التوصيل السريع والطرود، ورسالتنا المؤسسية الرامية لتحقيق التحول ضمن القطاع عبر إتاحة حلول توصيل مبتكرة ومخصصة تلبي احتياجات كل متعامل. ونتطلع لتقديم طيفٍ واسع من حلول التوصيل عالية الكفاءة والموثوقية)).

MENAFN27022024000110011019ID1107908264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث