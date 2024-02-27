«إي إم إكس» شركة جديدة متخصصة في توفير الخدمات اللوجستية

أطلقت ((سفن إكس 7X)) (مجموعة بريد الإمارات سابقاً) شركتها الفرعية الجديدة ((إي إم إكس)) لتحقيق تحولٍ شامل في قطاع خدمات أعمال التوصيل السريع والطرود، وذلك خلال فعاليةٍ أقيمت في متحف المستقبل، في دبي.

وتعد ((إي إم إكس)) شركةً متخصصة في توفير الخدمات اللوجستية تحت مظلة سفن إكس، تركز على تقديم حلول وخدمات توصيل مخصصة تجمع بين السرعة والموثوقية. وستوظف ((إي إم إكس)) أحدث الابتكارات التكنولوجية لإحداث نقلة نوعية في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوصيل السريع والطرود. كما أعلنت المجموعة تعيين طارق الواحدي مديراً عاماً لشركة ((إي إم إكس)) ليقود استراتيجياتها وخططها.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس: ((نلتزم في سفن إكس بالاضطلاع بدورٍ ريادي في دفع عجلة تطور القطاع اللوجستي، مع التركيز على تلبية المتطلبات المتغيرة لقاعدة المتعاملين. وتماشياً مع استراتيجيتنا التوسعيَّة، نستهل اليوم مرحلةً جديدة من مسيرتنا المؤسسية في قطاع التوصيل السريع والطرود، للاستفادة من الآفاق الواعدة والفرص المتنامية ضمن هذا القطاع. ويأتي تأسيس ((إي إم إكس)) تجسيداً لالتزامنا بتوفير حلول توصيل مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية للأسواق، وتواكب التحولات التي يشهدها قطاع خدمات التوصيل السريع والطرود)).

وقال طارق الواحدي، مدير عام شركة ((إي إم إكس)): ((تكتسب الحلول اللوجستية المتقدمة أهميةً متنامية في ظل التقارب بين التجارتين الرقمية والتقليدية. وتتجاوز شركة إي إم إكس كونها مزوداً للحلول اللوجستية وخدمات التوصيل، لتجسد نهجنا المستقبلي في قطاع التوصيل السريع والطرود، ورسالتنا المؤسسية الرامية لتحقيق التحول ضمن القطاع عبر إتاحة حلول توصيل مبتكرة ومخصصة تلبي احتياجات كل متعامل. ونتطلع لتقديم طيفٍ واسع من حلول التوصيل عالية الكفاءة والموثوقية)).