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الإمارات تتصدر دول المنطقة في التحويلات المالية بإجمالي 39.6 مليار دولار

2/27/2024 7:22:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت ((بريباي نيشن)) المنصة العالمية للمنتجات مسبقة الدفع بين الشركات تقريرها البحثي الأول بعنوان ((تطور التحويلات المالية عبر الحدود)).

وتشير أحدث البيانات إلى وصول قيمة سوق التحويلات المالية الرقمية العابرة للحدود على مستوى العالم إلى 148.08 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 12.58 % لتصل قيمتها إلى 340 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتصدر الدول الأكبر في التحويلات المالية بالمنطقة، حيث شهدت تحويل 39.6 مليار دولار، ويليها المملكة العربية السعودية بتحويل 39.3 مليار دولار في عام 2022، ما يمثل حوالي 7 % من الناتج المحلي الإجمالي لكلتا الدولتين.

ويأتي نمو الطلب على خدمات التحويل المالي الموثوقة ومنطقية التكلفة في منطقة الشرق الأوسط مدفوعاً بزيادة أعداد الوافدين، ولا سيما القادمين من الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر ونيبال وسريلانكا والفلبين، الذين يرسلون الأموال إلى دولهم الأم. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال الأعوام المقبلة، حيث تشكل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية المصدرين الرئيسيين للتحويلات المالية إلى الدول في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال باولو مونتيسوري، الرئيس التنفيذي لشركة بريباي نيشن: ((أسهم التحول العالمي من الدفع النقدي إلى أساليب الدفع الرقمية في تعزيز زخم الثورة الرقمية، ولا تشكل منطقة الشرق الأوسط استثناءً لذلك. وتشير أحدث التوقعات إلى أن 69 % من عمليات الدفع في المنطقة ستعتمد على أساليب الدفع غير النقدية بحلول عام 2023. ومع استمرار هذا التحول)).

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