«ديار» تطلق مشروع «إليفي» السكني في داون تاون جبل علي

أطلقت ((ديار للتطوير))، مشروع إليفي (ELEVE)، أحدث مشاريعها السكنيّة ضمن محفظة الشركة في قلب منطقة داون تاون جبل علي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: ((يسرنا إطلاق ((إليفي))، أحدث مشاريعنا في داون تاون جبل علي. ويندرج اختيار موقع المشروع في جبل علي ضمن خطتنا الاستراتيجية لدعم التوسع والنمو المستدام للمجمّعات السكنية في مختلف أنحاء المشهد الجغرافي المتنوع في دبي. ويوفر ((إليفي)) الذي يعد أول مشروع لديار في المنطقة، تجربة سكنية مفعمة بالحيوية تتماشى مع الخطة الحضرية لدبي 2040 الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة)).

ويضم مشروع إليفي أكثر من 33 طابقاً بوحدات سكنية تتراوح بين استديو، غرفة واحدة، غرفتين وثلاث غرف، في موقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد، مما يضمن وصولاً سهلاً إلى المنطقة الصناعية لجبل علي والمناطق السكنية الرئيسية في الفرجان وديسكفري جاردنز، بالإضافة إلى دبي الجنوب، ميناء جبل علي، نخلة جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي ومدينة إكسبو دبي.

ويوفر المشروع صالة خاصة للسكان ونادياً، بالإضافة إلى صالة رياضية حديثة، ومسبحاً، وجاكوزي، وحوض سباحة منفصل للأطفال وقاعة متعددة الاستخدامات، ومساحات خارجية خضراء للجلوس ومناطق للشواء. ويشمل المشروع كذلك أربعة طوابق مُغطاة لمواقف السيارات ومناطق للخدمة في الطوابق السفلية وطوابق المنصة، إلى جانب رواقٍ يضم متاجر التجزئة في الطابق الأرضي.

وقال ناصر الدين علي عامر، نائب الرئيس للمبيعات في شركة ديار: ((يتمتع المشروع بالمقومات اللازمة لإرساء معايير جديدة ضمن أحد أسرع الأحياء السكنية نمواً في دبي، ويوفر نمط حياة راقياً في موقع مميز بداون تاون جبل علي، فضلاً عن مرافق فاخرة للسكان. ويسعدنا توفير خطط سداد مميّزة)).