125 عارضاً محلياً ودولياً في النسخة العشرين لـ«IPS للعقار» بدبي

افتتح المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، فعاليات النسخة العشرين من ((معرض IPS للعقار))، الذي يستمر 3 أيام وبمشاركة 125 عارضاً محلياً ودولياً.

وأكّد مروان بن غليطة أهميّة الحدث ضمن أجندة الفعاليات السنوية في دبي باحتسابه يجسّد المكانة العالميّة التي تتمتع بها الإمارة في خريطة العقار الدولية ووجهة مفضّلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقال: ((تلتزم دائرة الأراضي والأملاك بدبي إتاحة الفرص الاستثنائيّة أمام روّاد القطاع العقاري من المستثمرين والمطورين والوسطاء تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجيّة الرامية إلى توفير نموذج عقاري ريادي وبيئة حاضنة للابتكار العقاري وبنية تحتيّة رقميّة فريدة.

إنّ الإرث الكبير للمعرض الممتد على مدار 20 عاماً جعل منه حدثاً مشهوداً له عالمياً ومُلتقى لأبرز العارضين الذين يلتقون في منصّة واحدة لتقديم الرؤى وأحدث الاتجاهات الحالية والمستقبليّة في صناعة العقارات العالميّة)).

وقال داوود الشيزاوي رئيس المعرض: يعد المعرض منصة استثنائية لعرض مشروعات العقارات المحلية والعالمية، وقد نجحت هذه المنصة على مدار عشرين عاماً، في جمع العارضين والمتخصصين والخبراء والعاملين في مجال العقارات، ما يسهم في تطوير ونمو صناعة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040 أن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويواكب الجهود العالمية لمواجهة التحديات الملحة مثل تغير المناخ والتوسع الحضري.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يبرز هذا التعاون مع المعرض التزامنا تعزيز القطاع العقاري بتقديم حلول مالية مبتكرة وخدمة متميزة للعملاء، كما يسعدنا أن نسهم في نجاح فعاليات دورة هذا العام من المعرض، وخلق فرص لا مثيل لها للتعاون والتواصل والاستثمار.