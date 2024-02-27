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«فور سفن» توقّع اتفاقية ترخيص تكنولوجي مع «نيو» الصينية

2/27/2024 7:22:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

منحت شركة ((نيو تكنولوجي)) الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية، التابعة للشركة الأم ((نيو)) في الصين، اتفاقية ترخيص تكنولوجي مع شركة ((فور سفن)) الإماراتية لتصنيع السيارات الكهربائية، التابعة لشركة ((سي واي في إن)).

وقالت ((نيو)) في بيان إنه ((بموجب الاتفاقية ستكون فور سفن قادرة على استخدام برمجيات نيو والملكية الفكرية وغيرها من المعلومات الأخرى اللازمة لتطوير وتصنيع وبيع المركبات)). وتعد ((نيو)) لاعباً بارزاً في قطاع السيارات الكهربائية الذكية في الصين.

وأوضحت ((نيو)) أنه بموجب شروط اتفاقية ترخيص التكنولوجيا ستحصل ((فور سفن)) على ترخيص عالمي غير حصري وغير قابل للتحويل، سيمكنها من الاستفادة من المعلومات التقنية الحالية والمستقبلية المحددة في الاتفاقية والحلول التقنية والبرمجيات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة أو المتأصلة في منصات المركبات الكهربائية الذكية الخاصة بالشركة، والمعروفة إجمالاً باسم ((التقنيات المرخصة)).

والعام الماضي، ضخت ((سي واي في إن إنفستمنت)) استثمارين كبيرين في ((نيو))، ففي يوليو ضخت 738.5 مليون دولار ، كما استحوذت على أسهم من الفئة ((إيه)) مقابل 350 مليون دولار، من الاكتتابات الخاصة ونقل ملكية الأسهم.

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