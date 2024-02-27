أداء آسر للورانس براونلي في مهرجان أبوظبي

قدم التينور لورانس براونلي أداء آسراً في حفل أقيم الأحد الفائت على خشبة المسرح الأحمر في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2024، وحظي براونلي المعروف عالمياً بموهبته الاستثنائية ونشاطه في صناعة الموسيقى بإشادة كبيرة من جمهور المهرجان.

ورافقه على المسرح عازف البيانو المشهور فابيو سينتاني، وقدما مجموعة من ألحان الموهوب روسيني.

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي إلى أهمية أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري من مهرجان أبوظبي بالشراكة مع كبريات المؤسسات الثقافية العالمية والمهرجانات الدولية، إسهاماً في تعزيز دور أبوظبي مدينةً للموسيقى ووجهة ثقافية متفردة ضمن شبكة المدن الإبداعية من اليونسكو، وقالت: ((يقدّم المهرجان نجم الأوبرا العالمي التينور لورانس براونلي، برفقة فابيو سينتاني، أحد أكثر عازفي البيانو طلباً عالمياً في الأوبرا الإيطالية، لأول مرة في العالم العربي، في أداء روائع الأعمال الخالدة لمؤلفي الموسيقى العالميين)).