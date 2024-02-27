«آرت دبي» يحتضن 70 نموذجاً من تسجيلات النحات الغاني إل أناتسوي

يقدم معرض ((آرت دبي)) لعشاق الفن المعاصر والموسيقى على حد سواء فرصة مشاهدة أكثر من 70 نموذجاً من مجموعة تسجيلات النحات الغاني، إل أناتسوي، القديمة، التي تنتشر عبر القارات، وتضم أنواعاً مختلفة، جنباً إلى جنب مع رسومات مبكرة له، تتضمن كلمات أغانٍ وعناوين موسيقية، وذلك في غاليري ((ألفي)) المشارك في المعرض.

وتضم مجموعة التسجيلات الموسيقية المعروضة للفنان إل أناتسوي، في غاليري ((ألفي)) المتخصص في الفن المعاصر لأفريقيا والمغتربين الأفارقة، فنانين كثيرين، من بينهم الموسيقي النيجيري مطلق أسلوب الموسيقي الحديث المسمى ((أفروبيت))، فيلا كوتي، وملكة السول اريثا فرانكلين، والفنانة غلاديس نايت، وعازف البيانو ويس مونتغومري، وعازف الجاز ديزي غيليبسي، والموسيقار الكاميروني مانو ديبانغو، والملحن الكلاسيكي بيتر تشايكوفسكي، وغيرهم.

ويفيد موقع ((آرت نت)) أن الموسيقى شكلت مصدر إلهام رئيسياً للفنان الغاني، وهو المعروف بأعماله الضخمة، التي يصنعها من أغطية الزجاجات المسطحة والمنسوجة معاً، لتبدو مثل مفروشات من معادن ثمينة.

وقال مدير معرض ((ألفي)) كوامي مينتاه عن المعرض: ((يكشف المعرض الجانب الأقل شهرة لهذا الفنان المرموق))، الذي وصفه مقال منشور في موقع ((آرت نت)) العام الماضي بأنه ((الأب الروحي للمشهد الفني، الذي انطلق في غانا العقد الماضي)).

وحالياً تُعرض منحوتة الفنان الضخمة ((ما وراء القمر الأحمر)) في قاعة التوربينات الضخمة بمتحف ((تيت مودرن)) بلندن حتى 14 أبريل.

ويقدم معرض ((ألفي)) بموازاة ذلك أعمال المصورة الإثيوبية عايدة مولونة، والنحاتة الكينية ماجي اوتينو، والفنان الغاني متعدد التخصصات المقيم في نيويورك ياو أوسو.