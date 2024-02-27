«سكة».. بيئة إبداعية مستدامة تمكّن أصحاب المواهب

يوفر مهرجان سكة للفنون والتصميم في نسخته الـ12 المقام بحي الشندغة التاريخي حتى 3 مارس المقبل، بيئة إبداعية مستدامة لتمكين أصحاب المواهب وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم، وتهدف فعاليات المهرجان إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، إذ تتضمن عرض أكثر من 100 عمل لمجموعة من الفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين إلى جانب عرض أكثر من 10 أعمال فنية تركيبية خارجية بالإضافة لإطلاق 8 جداريات فنية تخدم استراتيجية الفن في الأماكن العامة.

هوية معاصرة

وقال الفنان والمهندس عبد الله الملا: منذ انطلاقة مهرجان سكة للفنون والتصميم استطاع فرد مساحات للفنانين والمواهب الشابة وتعزيز الحراك الفني المحلي.

وقد استقطب مشاركات عالمية موسعة ما يشكل نقطة تحول كبرى على مسارات الفنون المحلية ونقاشاتها التي تثري قطاع الصناعات الإبداعية، وتفتح الباب أمامنا كفنانين إماراتيين ومقيمين من الانخراط في مشاريع جديدة ذات رؤى وهوية تعكس روح وفكر مجتمع دبي المعاصر.

سرديات متوارثة

من جهتها، قالت الفنانة الزين لوتاه: إن المهرجان في نسخته الــــ 12 يرفع شعار ((إبداع يتجدد على نفس السكة)) وهو ما نلمسه اليوم كفنانين إماراتيين سبق لنا أن حظينا بشرف المشاركة في دورات سابقة من المهرجان الذي يحمل طابع البيئة المحلية وثقافتنا الإماراتية بداية من موقعه المتميز في حي الشندغة التاريخي. كما يسهم المهرجان في تطور المشهد الإبداعي في دوله الإمارات باستقطابه العديد من الفنانين العالميين، ما يعزز دور الفنون البصرية والتشكيلية كلغة إنسانية عالمية محملة بتاريخ واسع الأطياف لسرديات وقصص متوارثة عبر الأجيال سواء في مجال الفنون أو التصميم.

فريق ((الواقع))

وفيما يتعلق بقوة المجتمعات الإبداعية وتأثيرها في إبراز شراكات فنية وإطلاق مواهب مشتركة تحتفي بأعمالها ضمن فعاليات مهرجان سكة للفنون والتصميم، قال الفنان والمهندس أحمد العطار: بلا شك أن الفرصة التي يقدمها مهرجان ((سكة)) لمواهب التصميم تعد من أهم الفرص المهنية والتي تسهم في تطوير آليات وتقنيات الفنانين وكذلك إيجاد مساحات للعمل المشترك. نحن اليوم في فريق عمل ((الواقع)) المكون من 6 فنانين إماراتيين ترتكز أعمالنا بشكل كبير حول الدمج بين الفن وعوالم التكنولوجيا كون أن جزءاً منا أيضاً ينتمي للحقل الهندسي والفني، ونشارك خلال هذه الدورة من المهرجان عبر 6 أعمال متنوعة تدور فكرتها في نطاق اهتمامنا في التواصل الإنساني وكذلك الاستدامة والبيئة إلى جانب الثقافة وتأثيراتها المعاصرة على المجتمعات والأفراد.