«إذاعة الأولى» في رمضان.. برامج وفواصل تنبض بحب الوطن

أعلنت إذاعة ((الأولى))، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن البرامج والفواصل التي تم تخصيصها لشهر رمضان المبارك، التي تقدم من خلالها مجموعة متنوعة للمستمعين، نابعة من هويتها القائمة في الحفاظ على الإرث الوطني واللهجة الإماراتية، وذلك عبر ترددها 107.4 إف إم. وذلك تماشياً مع أهدافها كصرح إعلامي إماراتي تراثي وطني من وإلى أبناء المجتمع الإماراتي.

وستبث الإذاعة برنامج ((صابح رمضان)) من الساعة 8 إلى 10 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، وتقدمه الإعلامية أمل المُلا، وهو برنامج وطني إيجابي تفاعلي، ومن أبرز فقرات البرنامج، فقرة (هالله هالله في عمرك)، تقدمها عفرا سالم الدوس، ممارس علم نفس علاجي، تتحدث فيها عن علاقة الصيام بتحسين صحتنا وعافيتنا النفسية.

فيما يقدم الدكتور علي اليماحي، مستشار التدريب والتطوير الاجتماعي، فقرة (تنفس عن العرب) يتحدث فيها عن الآثار الإيجابية للوحدة، وأهمية استثمار لحظات خلوتنا بأنفسنا في مراجعة الحسابات وتطوير وتنمية الذات. كما يضم ((صابح رمضان)) فقرة اللقاءات اليومية، التي تشمل تغطية يومية لأخبار المؤسسات والهيئات الحكومية ومتابعة للقرارات والإنجاز، وفقرة حول دربك، الذي يتم فيها التعريف بحالة الطرق في إمارات دبي والشارقة وأبوظبي.

كما تقدم إذاعة الأولى برنامج ((ياقو قلبك)) من تقديم الإعلامي سالم محمد من الساعة 10:00 إلى 11:00، والذي يستعرض مجموعة من الوظائف التي تتطلب الكثير من الشجاعة والجرأة واتخاذ القرارات الصعبة بمهنية عالية، من خلال ضيوف يعملون ضمن هذه القطاعات يروون تجربتهم والمواقف الصعبة التي يمرون بها أثناء عملهم.

جوائز قيمة

وتنفرد إذاعة الأولى في بث برنامج ((قايلة جوازات دبي)) من تقديم الإعلامي سالم محمد، من الساعة 14:00 إلى 15:00، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يستضيف البرنامج في موسمه الثاني مسؤولين من مختلف الجهات الحكومية بهدف التعريف بدورها في مجال المساهمات المجتمعية، وكذلك الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الاستدامة بالتزامن مع عام الاستدامة، والمبادرات التي أطلقتها مختلف الجهات لتحقيق أهداف ((أجندة دبي الاجتماعية 33))، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما تركز اللقاءات في البرنامج على الدور التكاملي القائم ما بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة بهدف تحقيق سعادة المتعاملين.

كما تقدم الإعلامية شيرينة سالم برنامج ((سوالف العصر)) من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 15:00 إلى الساعة 17:00، وهو برنامج تفاعلي يتضمن مسابقة رئيسية، ومقابلات وأخباراً منوعة.

ويقدم راشد بن ظبوي وسهيلة الوالي برنامج ((منو قال بنسمع به))، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 22:00 إلى الساعة 23:00 وهو برنامج اجتماعي يطرح مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الجديدة التي أصبحت جزءاً أساسياً في حياتنا، يتناول فيها البرنامج الأبعاد الاجتماعية والنفسية والصحية لدخولها في تفاصيل حياتنا مثل الأجهزة الذكية. كما ستقوم الأولى ببث برنامج ((الوعد جدام)) من تقديم عائشة البدواوي من الساعة 14:00 إلى 15:00، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، يتم فيه استعراض مجموعة من المشاريع الوطنية الرائدة.

ويأتي البرنامج التراثي ((فيها منهم)) من تقديم الإعلامية شيرينة سالم من الساعة 16:00 إلى 17:00 يومي السبت والأحد، ليسلط الضوء على وسائل العيش التي اعتمدها الأوليون قديماً، وما اندثر منها ولا يزال يستخدم منها لغاية اليوم. كما ستبث إذاعة الأولى كل يوم سبت برنامج ((الغيلة))، مع الشاعر والنوخذه حميد بن ذيبان يحاوره فهد علي، من الساعة 22:00 إلى 00:00، يتحدث فيه بن ذيبان عن الألعاب الشعبية، وما كانت تمثله في تاريخ أبناء الإمارات.

ويأتي البرنامج الحواري ((دفاتر بن سليمان)) مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي، كل يوم أحد من الساعة 22:00 إلى 00:00، تطرح خلاله مجموعة من القصائد التي تحكي قصصاً ومواقف وحكماً تتناسب مع روحانية شهر رمضان.

محتوى ثري

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تتصف الدورة البرامجية الرمضانية لإذاعة الأولى بالتنوع والشمولية، مع الأخذ بالحسبان خصوصية هذا الشهر الفضيل وما يمتلكه من روحانيات، الأمر الذي يرسخ مكانة إذاعة الأولى كمنبر إعلامي وطني، الأمر الذي دعا العديد من المؤسسات الحكومية الوطنية للتعاون مع الأولى في دورتها البرامجية الرمضانية.

وأضافت أواديسيان: خطة العمل على الدورة البرامجية الرمضانية كانت ترتكز على تقديم مجموعة متميزة وملتزمة، من البرامج الشعبية والمحلية التي تحاكي اهتمامات المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي تتكامل مع عدد من البرامج الدينية والتراثية والثقافية والتوعوية، لتلبي بذلك اهتمامات مختلف أفراد العائلة.