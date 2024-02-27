«إكسبوجر» ينطلق اليوم بـ200 فعالية

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر 2024)) الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ويستمر حتى 5 مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويقدم المهرجان للجمهور فرصة استثنائية لاحتراف فنون التصوير بكافة أشكاله من خلال أكثر من 200 فعالية تشمل ورش عمل، وندوات، وعروضاً سينمائية، ومسابقات، وجوائز، على مساحة تجمع بين الفن والتعليم والترفيه، إلى جانب التعرف على ثقافات وفنون العالم من خلال 2500 صورة تعكس رؤى وتجارب مئات المصورين الذين سافروا حول العالم لالتقاط قصصهم. ويدعو المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر 2024)) جمهور الفن وعشاق الصورة لاستكشاف العالم من خلال معروضاته المتنوعة وجدول فعالياته الواسعة التي تشمل حضور ورش العمل، والجلسات الحوارية والخطابات الملهمة، وغيرها من الأنشطة.

ويشهد المهرجان مشاركة أعمال 400 مصور من 50 دولة، ضمن مجالات متنوعة من التصوير، منهم حضور 150 مصوراً من أفضل مصوري العالم، مثل ديفيد هيوم كينيرلي، وبيت سوزا، وزيد نيلسون، وريك سمولان، ونيكول تانغ، وإريك ميولا، وكريغ باري. إضافة إلى المعرض التجاري الذي يشهد مشاركة 18 علامة رائدة من جميع أنحاء العالم.

وتتوزع أقسام المهرجان على معارض رئيسية تتضمن 25 معرضاً في التصوير الوثائقي والصحفي. يوفر المهرجان فرصة للتعلم والابتكار، من خلال 66 ورشة عمل وبرنامج تعليمي وجلسة نقاش جماعية، يقدمها 27 خبيراً دولياً.

ويعرض ((إكسبوجر)) 27 فيلماً وثائقياً قصيراً وطويلاً للزوار في صالة عرض الأفلام خلال أيامه الثلاثة الأولى.