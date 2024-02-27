«أدباء الإمارات» يشارك في «مسقط للكتاب»

يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، في الدورة الثامنة والعشرين من معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، ويستمر حتى الثاني من مارس المقبل، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط، وتمثل الاتحاد في المعرض الأديبة شيخة محمد الجابري، المسؤول الثقافي، مدير فرع الاتحاد في أبوظبي.

وعلى هامش المُشاركة شهد جناح وزارة الثقافة والرياضة والشباب العماني أمسية شعرية، نظمها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، شارك فيها الشاعران عبدالله الهديّة الشحي، وأمل السهلاوي، وأدارتها شيخة الجابري، التي مثلت الاتحاد في المعرض، حضر الأمسية جمع من الجمهور المتذوق للشعر في سلطنة عمان الشقيقة.

وقالت الجابري: ((إن مشاركة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في المحافل الثقافية، تعكس توجهات وأهداف الاتحاد في نشر المعرفة والتبادل الثقافي المتنوع واستدامته بين مختلف الشعوب، ونحن اليوم نشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب2024، إبرازاً وتأكيداً على العلاقات القوية والمتينة بين الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة لا سيما في المجال الثقافي)).