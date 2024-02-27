حوارات ملهمة ونقاشات إبداعية في ركن «سكة تتحدث»

أجندة غنية بالمعارض والإبداعات الفنية تطل بها النسخة الـ12 من مهرجان ((سكة للفنون والتصميم)) التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، عضو مجلس دبي، وبمشاركة أكثر من 500 مبدع وفنان من الإمارات والمنطقة والعالم.

وتهدف ((دبي للثقافة)) من المهرجان إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتهيئة بيئة مستدامة قادرة على دعم الفنانين وأصحاب المواهب الناشئة، وتمكينهم من الإسهام في إثراء المشهد الفني المحلي، تجسيداً لرؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

مبدعون

ويشهد المهرجان الذي يستضيفه حي الشندغة التاريخي حتى 3 مارس المقبل، تنظيم أكثر من 20 جلسة حوارية ونقاشية ستقدم داخل ((بيوت سكة)) وضمن ركن ((سكة تتحدث))، وبمشاركة مجموعة من أبرز المبدعين الفاعلين في الساحة الفنية يناقشون فيها توجهات قطاع الفنون العالمية، ومن بينها جلسة ((التقييم في دولة الإمارات)) التي قدمتها جيوسيبي موسكاتيلو واستوديو ثيرتين، وجلسة ((استكشاف متعدد التخصصات لمشهد الطهي عبر العلوم والتكنولوجيا)) التي تحدث فيها خوسيه كاريو، أستاذ مشارك في الجامعة الأمريكية بدبي، بينما تناول هاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال التصميم في أثناء مشاركته في جلسة ((أرى التصميم في مستقبلك)).

في حين ركزت الفنانة التشكيلية أحلام البناي، رئيسة قسم الإعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا بدبي في جلستها على قوة الصورة والتصوير الفوتوغرافي في التمثيل الثقافي، وضمن جلسة نقاشية أدارتها صوفي مايوكو وأضاء كل من كريستوفر بنتون والفنان جميري والفنان ماكسيم كرامات على تفصيلات المشهد الفني غير التقليدي في الإمارات، كما ناقش أحمد مكاري وسيريل رعيدي وتاميلا كوتشاروفا في جلستهم التي أدارها طارق عمر كيفية بناء مجتمع إبداعي هادف.

مشاركات

وشاركت آمنة بالهول في جلسة حوارية قدمتها مؤسسة دبي للمرأة وأدارتها ديالا علي وتحت عنوان ((إطلاق العنان لإبداعاتها))، وتستعرض كل من الكاتبة أميرة بن كدرة والفنانة علا اللوز تجربتهما الإبداعية في جلسة ((نبدأ من حيث بدأنا)) التي تديرها عفراء محمود. وتستضيف جلسة ((مسائل العقل: رفاهية الفنان في ريادة الأعمال)) كلاً من دينا سعدي ورامي عفيفي وميجادون بيتاماكس، فيما يقدم جاسم العوضي، الخبير في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحية بدبي، في جلسته مجموعة إرشادات لمساعدة رواد الأعمال والفنانين على التقديم للحصول على رخصة تجارية وتأسيس مشروعاتهم في دبي.

ومن جهة أخرى، يقدم مهرجان سكة للفنون والتصميم باقة متنوعة من العروض الموسيقية والأنشطة الترفيهية التي يشارك فيها أكثر من 70 موسيقياً، ومن بينهم ⁠عازفة القيثارة البلغارية نوريا، والفنانة نور العريضي، والمغنية إنغريد نقور وعازفة الكمان سنيزانا إيفكوفيتش، كما سيشهد زوار المهرجان عرض فرقة حسني التي تقدم الموسيقى الكلاسيكية بأسلوب جديد، ويقدم الموسيقي كمال مسلم تشكيلة من مقطوعاته المتخصصة في موسيقى ((فيوجن))، كما يستضيف مسرح المهرجان الفنان هزاع، والفنان مهدي أحمد، والمغني والملحن الإماراتي قصي المعمري وعازف القانون خالد بن خادم، وغيرهم.