العطية يكسب أولى مراحل رالي أبوظبي

انطلقت، أمس، منافسات المرحلة الأولى (مرحلة ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة) لرالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وقدم القطري ناصر العطية ومساعده الجديد إدوار بولانجيه، أداءً رائعاً في منافسات المرحلة، ليحقق الفوز بالمرحلة الأولى بفارق 3 دقائق و8 ثوانٍ على دي ميفيوس.

أما في فئة الشالنجر، فتصدر أوستن جونز المرحلة.

وقال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة: ((تمثل استضافة النسخة الثالثة والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي في منطقة الظفرة حدثاً كبيراً ولحظات مهمة لسكان المنطقة، مشيراً إلى أن استضافة أفضل السائقين والدراجين في العالم وهم يخوضون السباق في أجمل المواقع الطبيعية والصحراوية يمثل فرصة لنا لإظهار التراث البيئي والثقافي الغني والمتنوع الذي تتميز به منطقة الظفرة.

من جانبه قال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO): ((قدمت المرحلة الأولى بعض اللحظات المثيرة في الوقت الذي نتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة لرالي أبوظبي الصحراوي وهؤلاء السائقين والدراجين الاستثنائيين. الآن نغادر مدينة الظنة بعد يومين رائعين من الدفء والحماس والتفاعل بين الفرق والمجتمع المحلي والعديد من محبي الرالي. أود أن أشكر الجميع في مدينة الظنة لأنه كانوا جزءاً من الحدث، حيث كان شغف سكان المدينة بسباقنا لم يسبق له مثيل، وزيارة ناصر العطية ويزيد الراجحي لقسم الأطفال في المستشفى المحلي كانت مناسبة مؤثرة حقاً)).

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