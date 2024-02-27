روبليف: «حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة» سر تألقي في دبي

أكد الروسي أندريه روبليف، المصنف الخامس عالمياً، أن سحر دبي وتوافر كل سبل الراحة وظروف التدريبات الجيدة بها وكرم الضيافة، كلها عوامل تقف وراء تألقه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وتدفعه لتقديم مستويات قوية.

وقال النجم الروسي بطل نسخة 2022 ووصيف نسخة العام الماضي: أستمتع بالبطولة، وأستمتع كثيراً في دبي وفي المكان، وأحب هذه البطولة، فهي تناسبني جيداً، وأنا سعيد بوجودي هنا وخاصة لأنني أشعر بحفاوة الاستقبال والترحيب، وأستمتع بكل شيء في دبي، وهذا سر تألقي هنا.

واستهل روبليف، أول من أمس، مشواره في النسخة الـ32 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال فئة 500 نقطة، بتحقيق فوز صعب على الصيني جانغ جيجن المصنف 47 عالمياً، بمجموعتين مقابل واحدة.

واستطاع روبليف، الطامح لتعويض خسارته لنهائي نسخة العام الماضي، حسم نتيجة المباراة لمصلحته 6 - 7 و6 - 2 و6 - 4، في مباراة استغرقت ساعة و51 دقيقة، ليضرب موعداً اليوم في الدور الـ16 مع الإيطالي لورنزو موسيتي المصنف 26 والذي تغلب بدوره في الدور الأول على الفرنسي آثر كازو المصنف 86 بمجموعتين من دون رد بواقع 6 - 4 و7 - 6.

وأوضح روبليف أنه ليس من السهل مواجهة لاعبين مثل جانغ الذي يتحسن باستمرار ويشعر بمزيد من الثقة حينما يلعب ضد لاعبين أعلى منه تصنيفاً، وأضاف: مررت بالمرحلة نفسها، وأتذكر كيف كان الأمر معي، وأنا في حالة جيدة، وأتحسن، والقرعة وضعتنا في مواجهة لاعبين جيدين، ولذلك لا يوجد ما نخسره، فقط نحاول اللعب ونرى كيف ستكون الأمور. وفي النهاية، لقد لعبت بشكل جيد، على الرغم من أني كنت على وشك خسارة المباراة.

نتائج

وأسفرت نتائج أمس، عن فوز الروسي كارين خاشانوف المصنف 15 عالمياً بطل قطر المفتوحة على الهولندي لوكا فان آش المصنف 72 بمجموعتين من دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 3، ويلتقي في الدور الـ16 اليوم مع التشيكي جيري ليتشكا المصنف 77 والذي تأهل على حساب المجري مارتون فوسوفيتش المصنف 36 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 4 و3 - 6 و7 - 5.

ويصطدم البريطاني آندي موراي المصنف 67 بطل نسخة 2017 في الدور الـ16 مع الفرنسي أوغو أومبير المصنف 18 والذي أقصى مواطنه غايل مونفيس المصنف 54 من الدور الأول بفوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 - 4 و3 - 6 و3 - 6،

ويلتقي الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب المصف 75 عالمياً مع الأمريكي سيبستيان كوردا المصنف 33 عالمياً والذي تأهل أول من أمس بفوزه على الروسي بافل كوتوف بواقع مجموعتين من دون رد بواقع 6 - 0 و6 - 2، فيما يلتقي الكازاخستاني أكسندر بوبليك المصنف 23 والذي تأهل على حساب التشيكي توماس ماتشاك مع الهولندي تالون غريكسبور. وبلغ الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش المصنف 24 عالمياً الدور 16 بفوزه على المجري فابيان ماروزان المصنف 59 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 3 - 6 و 6 - 3 و6 - 4، فيما يلتقي البولندي هوبرت هوركاش المصنف 8 عالمياً والذي تأهل أول من أمس على حساب الألماني يان لينارد شتروف مع الأسترالي كريستوفر أونيل المصنف 68 والذي وصل إلى الدور الـ16 بفوزه على الألماني ماكسيمليان مارترر المصنف 96 بمجموعتين من دون رد 6 - 2 و6 - 4.

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