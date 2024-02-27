3 بطولات مثيرة في أسبوع النزال الإماراتي بالبرازيل

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن تنظيم أسبوع النزال في مركز إكسبو سنترو في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، الذي يتضمن بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، والنسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 3)، والنسخة الـ 43 من بطولة ((محاربي الإمارات)). ونجحت هذه البطولات الثلاث باستقطاب أقوى الرياضيين من مختلف أنحاء العالم وحظيت بإقبال جماهيري حاشد واجتذبت اهتمام وسائل الإعلام في كل مكان.

ورحب عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، بالتعاون المثمر والمستدام مع الأصدقاء في البرازيل على مستوى نشر وتطوير الجوجيتسو والفنون القتالية بشكل عام، مشيراً إلى أن أسبوع النزال الإماراتي في مدينة بالنياريو كامبوريو يمثل محطة مهمة من محطات التعاون المشترك والمتنامي بين البلدين.

وقال الهاشمي: ((تنظيم 3 بطولات كبرى في نفس أسبوع النزال (بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، وأبوظبي إكستريم، ومحاربي الإمارات) يجسد حرص اتحاد الإمارات على توسيع الشراكة والتعاون مع الأصدقاء في البرازيل، على كافة المستويات باعتبار الإمارات أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، ومن هنا كان القرار بأن تكون البرازيل هي أول محطة لتلك المبادرة المهمة التي تخرج لأول مرة من الإمارات إلى دولة أخرى)).

تحدٍ

ويستعد أبطال الجوجيتسو في قارات العالم الست للمشاركة في بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP التي تنطلق من 1 – 3 مارس وتشهد ثلاثة أيام من النزالات الحماسية والمهارات الفذة التي يقدمها نجوم البساط الساعين للفوز بجوائز البطولة وكسب مزيد النقاط لرفع تصنيفهم لدى الرابطة.

كما يشهد أسبوع النزال انطلاق النسخة الثالثة المرتقبة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 3) يوم 2 مارس المقبل في مركز إكسبو سنترو في مدينة بالنياريو كامبوريو.

وتشهد هذه البطولة كعادتها مشاركة نخبة من أقوى الرياضيين في نزالات حماسية وتقدم لعشاق الرياضات القتالية عرضاً فريداً لمهارات الجوجيتسو والجرابلينج، والذين يستعرضون مهاراتهم ويقدمون أفضل ما لديهم في مباريات تمتد لثلاث جولات مدة كلٍّ منها ثلاث دقائق ضمن قفص مثمَّن الأضلاع. وتقدم الفعالية جلسة تدريب مفتوحة وفعالية الوزن الرسمية لتمنح الجمهور فرصة الاطلاع على تحضيرات اللاعبين والتفاعل معهم عن كثب.

وتتضمن البطولة فعاليتين رئيسيتين وفعاليتين مشتركتين إلى جانب العديد من النزالات المشوقة التي تستقطب رياضيين من البرازيل ودولة الإمارات والولايات المتحدة والأرجنتين وغيرها. ويعكس تنظيم هذه النسخة للمرة الأولى خارج أبوظبي واختيار البرازيل لتكون ساحة للنزالات مدى حرص الجهة المنظمة على الارتقاء بالبطولة وتوسيع قاعدة جمهورها وتعزيز الشعبية والأصداء العالمية الواسعة التي حصدتها في نسختيها الأولى والثانية.

ويشهد أسبوع النزال انطلاق النسخة الـ 43 من بطولة ((محاربي الإمارات)) يوم 3 مارس، والتي تضفي مزيداً من التشويق والإثارة إلى الحدث العالمي، حيث تمثل هذه البطولة منصة رائدة للتفوق والإلهام وتجمع أقوى رياضيي الفنون القتالية المختلطة، وتمنحهم الفرصة للوقوف على منصة احترافية عالمية لإظهار إمكاناتهم وقدراتهم القتالية.

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