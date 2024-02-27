كايو لوكاس الأكثر تأثيراً في الشارقة

يمثل اللاعب كايو لوكاس مهاجم فريق الشارقة، قيمة كبيرة في فريقه جعلته الأكثر تأثيراً على مدار أكثر من 4 سنوات منذ ارتباطه بالشارقة قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة في يناير 2020 لمدة 18 شهراً، استمراراً بفترة تعاقده 3 مواسم والتي كانت مؤشراً لتجديد التعاقد معه حتى 2027، وقدم كايو لوكاس الذي يطفئ شمعته الـ30 في 19 أبريل المقبل، مستوى مميزاً في معظم المباريات وكان بمثابة الورقة الرابحة ، وترك بصمة واضحة في الألقاب الأربعة التي حققها الشارقة الموسم الماضي، وخاض كايو 123 مباراة مع الشارقة في مختلف البطولات، سجل فيها 51 هدفاً وصنع 31 هدفاً، وأسهم في الحصول على 4 ألقاب.

وكانت آخر بصمات كايو في مباراة اتحاد كلباء في الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين عندما سجل هدف الفوز الوحيد، ورسخت أهداف كايو الحاسمة والمؤثرة في الأذهان، لا سيما وهو كان المنقذ لفريقه في كثير من المباريات، ومن أبرزها في موسم 2021 ـــــــ 2022، عندما قاد فريقه لفوز ثمين، على الوصل ونجح في تحويل تأخره بهدفين لهدف، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف لهدفين في سيناريو مجنون سجل فيه كايو هدفين في الدقيقتين 90 و92، وفي الموسم نفسه سجل هدفاً حاسماً قاد به فريقه للفوز على عجمان 2-1، بعدما كانت المباراة تتجه للتعادل 1-1 بعدما أحرز هدف الفوز في توقيت قاتل ((90 +1)) من ركلة جزاء، وفي العام الماضي قاد الشارقة للتأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بفوزه على الجزيرة 2 ـــــــ 1، وكانت المباراة تتجه للتعادل قبل أن يسجل كايو لوكاس الهدف في الوقت القاتل ((ق 92)) وذهب بعدها الشارقة حتى أحرز اللقب العاشر في تاريخه.

وفي حسم مباريات التتويج كان لكايو بصمته أيضاً أبرزها نهاية الموسم الماضي عندما قاد الشارقة لأول ألقابه في كأس رابطة المحترفين ((مصرف أبوظبي الإسلامي)) بتسجيله هدف الفوز الغالي على العين 2-1. ويصف جمهور الشارقة، كايو بأنه أيقونة الفريق وصانع أفراحه في الفترة الأخيرة، كونه يظهر دائماً في الأوقات الصعبة التي يحتاجه فيها الفريق.

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