21 ساعة و5 أهداف حصيلة صفقات «الميركاتو الشتوي»

أغلق قبل أيام، باب القيد الشتوي للموسم الجاري بعدما أجرت أندية الدولة 631 معاملة، وزعت ما بين 261 معاملة استبدال، و30 إعارة لاعب داخل الدولة، و46 انتقال لاعب داخل الدولة، و294 تسجيل لاعب، وقدمت منها أندية المحترفين، 38 معاملة، وتنوعت ما بين 16 لاعباً مواطناً، و6 لاعبين مقيمين، ولاعبين اثنين من مواليد الدولة، و14 لاعباً أجنبياً.

وشاركت أغلب الصفقات الشتوية مع أنديتها في قرابة 21 ساعة لعب موزعة على 10 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، حيث أقيمت 3 مباريات من الجولة 13، المؤجل منها 3 مباريات لظروف الطقس، وتقرر إقامتها يوم 8 مارس المقبل، ولقاء العين والجزيرة المحدد يوم 11 أبريل المقبل، و7 مباريات في الجولة 14، ونجحت تلك الصفقات في تسجيل 5 أهداف.

وبرز من تلك الصفقات، مدافع الوصل الكوري الجنوبي سيونغ هيون غونغ، والذي شارك مع فريقه 180 دقيقة، بواقع 90 دقيقة أمام ضيفه النصر في الجولة 13، وسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد، و90 دقيقة أمام مضيفه فريق الإمارات، وأحرز أحد هدفي ((الإمبراطور)) ليفوز في الجولة 14 بنتيجة 2 ـــــــ 0. ومن الصفقات الشتوية التي أكدت تميزها حتى الآن، الأوزبكي خوزهيمات ايركينوف الذي شارك مع الوحدة 90 دقيقة أمام الشارقة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة 13، و83 دقيقة أمام البطائح، وسجل الهدف الثاني والفوز، ليحسم ((العنابي)) المباراة بنتيجة 2 ــــــ 1.

كما تميز الأوزبكي أيضاً، عزيز بيك أمانوف الذي شارك مع خورفكان 46 دقيقة أمام اتحاد كلباء، وانتهت المباراة بالتعادل 1 ــــــ 1 في الجولة 13، و90 دقيقة أمام حتا، فيما أحرز الهدف الأول لخورفكان صفقته الشتوية الثانية، البرازيلي رانييل سانتانا، والذي شارك معه 70 دقيقة أمام حتا، ليفوز فريقهما 2 ـــــ 0، وشارك كذلك لمدة 20 دقيقة أمام اتحاد كلباء.

أما أكثر الصفقات الشتوية إثارة للجدل، فكان الياباني ليو أوساكي، والذي تعاقد معه نادي الإمارات خلال القيد الشتوي الأخير، ثم استغنى عنه بعد 21 يوماً فقط، وبعد مشاركته 90 دقيقة أمام الوصل، في المباراة التي خسرها فريق الإمارات 1 ـــــــــ 7، وودع على أثرها كأس رئيس الدولة من الدور ثمن النهائي، ولتكون مباراته الأولى والأخيرة في واحدة من أقصر التجارب بأندية المحترفين، واستعار نادي الإمارات بعدها الأردني نزار الرشدان من الفيصلي الأردني، والذي لعب أمام الوصل لمدة 90 دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن أندية دوري أدنوك للمحترفين، حرصت على تعزيز الصفوف في ((الميركاتو الشتوي))، والذي توافق مع فترة توقف دولية قاربت 50 يوماً، وذلك بهدف إعادة ترتيب أوراقها من خلال سد الثغرات التي ظهرت في تشكيلة فرقها خلال النصف الأول من الموسم الجاري، والظهور بمستوى أداء مختلف، وتحقيق نتائج أفضل في النصف الثاني من هذا الموسم.

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