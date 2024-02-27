3 أسباب وراء تراجع مستوى ونتائج الجزيرة

شهدت النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، تراجعاً في مستوى ونتائج الجزيرة الذي يحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة، في الوقت الذي يتربع فيه ((فخر أبوظبي)) على قائمة الأكثر استحواذاً على الكرة وسط أندية ((دورينا)) بنسبة 62 % ما يؤكد تميز عناصره. وتسببت عوامل عدة في عدم منافسة الفريق على الصدارة ونزيف النقاط وتراجعه في جدول الترتيب منها 3 أسباب مؤثرة، أبرزها عدم الاستقرار الفني الذي تمثل في رحيل الهولندي مارسيل كايزر بنهاية الموسم الماضي بعد 4 مواسم متتالية مع الفريق ، وخلفه مواطنه فرانك دي بور الذي واجه بعض الإخفافات منها خسارته 5-1 أمام عجمان في الجولة العاشرة وقبلها الخسارة أمام خورفكان 2-4 في الجولة السادسة، لينتهي المشوار برحيله عقب الجولة 12، ويتم اختيار الروماني ميريل رادوي لمواصلة المهمة.

أيضاً من الأسباب المهمة، تغيير الأجانب، بالاعتماد على خماسي جديد تم التعاقد معه في الموسم الحالي ما أفقد الفريق الانسجام المطلوب، وصاحب ذلك تعديلات في بعض مهام اللاعبين، مثل عبدالله رمضان الذي تحول من المحور إلى الوسط المتقدم بقرار من فرانك دي بور، ما جعل الجزيرة يعتمد على الثنائي فرناندو وكوليبالي في المحور، بعد أن ظل يعتمد على رمضان وسيريرو لمدة 4 مواسم، مع عدم استقرار خط الدفاع الذي كان ولمواسم عدة تقوده أسماء ثابتة.

أما ثالث الأسباب التي أثرت على نتائج الجزيرة، فتمثل في تراجع مستوى علي مبخوت النجم الأول للفريق والهداف التاريخ للنادي والكرة الإماراتية، على الرغم من إحرازه 9 أهداف في وصافة قائمة هدافي المنافسة ومساهمته الواضحة في الانتصارات التي تحققت سابقاً، لكن مستواه تراجع مقارنة بالمواسم السابقة، حيث يعتبر مبخوت مفتاح انتصارات الفريق واللاعب الأكثر تأثيراً على النتائج.

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