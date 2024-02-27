إيريك: أفكر في تاليسكا أكثر من كريستيانو رونالدو

أكد إيريك جورجينس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين أن ((الزعيم)) قادر على تقديم مباراة كبيرة والخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أن الفريق يركز أولاً في تخطي فريق حتا في الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وبعدها الاستعداد للمواجهة المرتقبة مع النصر السعودي مضيفاً إنه يركز على أن مواجهة تاليسكا الجناح الأيمن لنادي النصر أكثر من التفكير في أي لاعب آخر للنصر السعودي حتى ولا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويواجه العين نظيره النصر السعودي في مباراة قوية يوم 4 مارس المقبل على ملعبه باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال جورجينس في تصريح لـ ((البيان:)) سنخوض مباراة صعبة في دوري أبطال آسيا مع النصر السعودي، وهي مباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، خصوصاً وأننا نجحنا في التأهل للدور ربع النهائي بعد 7 مواسم غاب عنها العين عن الوصول إلى هذه المرحلة، ورغم صعوبة المنافس إلا أن العين ناد كبير ونؤمن بقدرتنا على الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية((.

وأضاف:)) لا ننسى أن أمامنا مباراة مهمة أيضاً في الدوري في مواجهة حتا قبل مباراة النصر السعودي، ونسعى لحصد نقاطها المهمة على ملعبنا، ولذلك يجب التركيز على التسجيل كون حتا يتوقع أن يلعب بطريقة دفاعية أمام العين، وبالتالي هدفنا الفوز بالثلاث نقاط بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق على بني ياس في الجولة الماضية((.

تركيز

وعن أكثر اللاعبين الذين يحسب لهم حساباً في النصر السعودي المدجج بالنجوم العالمية، أوضح جورجينس:)) في اللحظة الحالية أكثر لاعب أفكر فيه هو تاليسكا الجناح الذي سنواجهه ربما أكثر من كريستيانو رونالدو، بلا شك النصر يملك عناصر قوية، ولكن العين أيضاً لديه فريق قوي ونؤمن بأنفسنا وأننا قادرون على إظهار شخصيتنا وأنه يمكن تحقيق الفوز((.

ونجح العين في خطف فوز مثير بشق الأنفس في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع على حساب بني ياس في الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين، رفع بها الفريق رصيده إلى 28 نقطة، وأبقى على آماله في المنافسة على لقب الدوري بعدما استعاد وصافة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن الوصل المتصدر، ولا يزال أمام العين مباراة مؤجلة.

وعن الفوز على بني ياس، قال إيريك جورجينس:)) فوز صعب للغاية، وكل المباريات ليست سهلة، ولكن الأمر المهم أننا حققنا الفوز والثلاث نقاط، لعبنا بشكل جيد جداً في الشوط الأول، وحاولنا ترجمة أفضليتنا إلى أهداف في الشوط الثاني ولكننا واجهنا دفاعاً صلباً من بني ياس الذي لعب مباراة قوية إلى أن تمكنا من إحراز هدف الفوز في الثواني الأخيرة((.

وشدد لاعب (الزعيم) على أن الفريق يعاني من ضغط المباريات ولكنه في الوقت نفسه يملك عناصر على أعلى مستوى سواء أساسيين أو احتياطيين وهو أمر مهم جداً في هذا الموسم أن الجميع في مستوى جيد من الجاهزية للمنافسة على كل البطولات.

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