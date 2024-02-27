دبي تشهد أول بطولة للبدلات النفاثة في العالم اليوم

تتجه أنظار العالم إلى دبي ظهر اليوم لمتابعة منافسات ((بطولة دبي للبدلات النفاثة)) الأولى من نوعها على مستوى العالم للطيران بدون طائرة وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة جرافيتي الرائدة في السباقات الجوية بالتعاون مع نادي سكاي دايف دبي وإكس دبي.

وتقام منافسات البطولة في الواجهة البحرية الأبرز والأكثر تفرداً من نوعها في المنطقة حيث ينطلق من نادي سكاي دايف دبي ويمتد لمسافة 700 متر وصولاً إلى دبي هاربر، وتم اختيار هذه المنطقة نظراً لتوافق عمق المياه وطبيعتها مع هذا النوع من السباقات التي ستكون الأولى من نوعها والأكثر تشويقاً، ويشارك في السباق ثمانية متسابقين من مختلف دول العالم من بينهم المتسابق الإماراتي أحمد الشحي الذي خضع لتدريبات خاصة ومكثفة في بريطانيا وذلك لتأهيله للمشاركة في السباق الأول من نوعه في العالم.

ويتنافس المشاركون في الحدث بالطيران في المسار الذي حددته اللجنة المنظمة والذي يتضمن 12 نقطة تحد متنوعة تحتاج إلى قدرة عالية على المناورة والدقة وسرعة الطيران تم وضعها بشكل مميز لتقديم أفضل العروض وزيادة قوة المنافسة والتشويق ولتختبر قدرتهم على المراوغة أثناء الطيران والتحكم في البدلة النفاثة لتحديد المتسابقين الأربعة الأفضل للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى الذين سيصعدون على منصة التتويج.

تصميم خاص

وسيرتدي المتسابقون البدلة النفاثة المبتكرة التي تم العمل على تطويرها منذ عام 2017، وصممت خصيصاً لمثل هذا النوع من السباقات، وتم تصميمها مع مراعاة جوانب الصحة والسلامة، ومن بينها الحماية من الغرق وتوفر خاصية الطفو فوق سطح المياه، وكانت الجماهير قد شاهدت جانباً مشوقاً من الحدث حين تم الإعلان عن البطولة في احتفالية مشوقة أقيمت في برج بارك بجوار برج خليفة حيث حلق ثلاثة من المتسابقين ومن بينهم ريتشارد براوننج رئيس شركة جرافيتي ورئيس طياري الاختبار فيها، حلقوا فوق قناة دبي المائية ونافورة دبي ثم هبطوا في برج بارك للحديث إلى وسائل الإعلام والكشف عن مواصفات البدلات المصنوعة خصيصاً لهذا السباق وتبلغ قوة محركاتها النفاثة أكثر من 1700 حصان.

ولقد حلق الطيارون في دبي بشكل استعراضي عدة مرات سابقة على مدار السنوات الماضية، وخاضوا تجارب طيران استعراضية في أكثر من 260 حدثاً مباشراً في أكثر من 45 دولة مختلفة، ولكن هذه المرة ستكون مختلفة ولن يكتفوا بتنظيم عروض جوية، حيث سيكون التحليق هذه المرة من أجل التفوق على نخبة الرياضيين المشاركين في الحدث والتنافس للفوز بلقب أول بطولة في العالم.

وسيستمتع الجمهور بالمتابعة المباشرة للحدث في سكاي دايف ودبي هاربر إلى جانب ملايين عديدة من المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية ومختلف المنصات الإعلامية الذين سيشاهدون صوراً لطيران أشخاص لم يسبق مشاهدتها من قبل.

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