إسماعيل القرقاوي: منتخب الإمارات لم يكن في يومه أمام نظيره السوري

أكد اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة أن منتخب الإمارات لم يكن في يومه أمام نظيره السوري، مشيراً إلى أن الأخطاء الدفاعية انعكست سلباً على الأداء والنتيجة وهذه الأخطاء بدأت تظهر بوضوح اعتباراً من الشوط الثاني والذي حسمه الفريق السوري بفارق كبير، وكان منتخب السلة خسر أمام نظيره السوري بنتيجة 63 - 78 ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة للتصفيات الأخيرة لكأس آسيا 2025 في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي، وهي الخسارة الثانية لمنتخب الإمارات والفوز الأول لسوريا، حيث خسر منتخبنا في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام مضيفه البحريني 64 - 70، فيما خسر السوري من ضيفه منتخب لبنان بفارق 9 نقاط ((78 - 87)).

وأضاف القرقاوي: إن منتخبنا تأثر أيضاً بغياب بعض العناصر المؤثرة بسبب الإصابات ومنهم محمد وحامد عبداللطيف، إضافة لغياب اللاعب كريستيان والذي لم تكتمل أوراق تسجيله على أمل أن يتخطى الأبيض كل هذه المعوقات مستقبلاً ، وقال إن المنتخب لم يفقد فرصته بالتأهل إلى النهائيات ولديه أربع جولات مع لبنان مرتين ذهاباً وإياباً والبحرين وسوريا في مرحلة الإياب وهو على قناعة بأن اللاعبين سيعيدون ترتيب أوراقهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية تؤهلنا للصعود. تجدر الإشارة إلى أن المحطة المقبلة للأبيض ستكون أمام المنتخب اللبناني يوم 22 نوفمبر المقبل.

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