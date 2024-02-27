أحمد خليل: لم أحصل على الفرصة الكافية مع رادوي

أكد اللاعب الدولي السابق ومهاجم البطائح أحمد خليل أنه لم يحصل على الفرصة الكافية مع الروماني ميريل رادوي مدرب الفريق السابق رغم المجهود الكبير الذي بذله من أجل العودة بقوة إلى المستطيل الأخضر، وقال في تصريحات لـ ((البيان)) إنه يشعر حالياً بالاستقرار والثقة مع ((الراقي)) بعد تجديد عقده في بداية الموسم الجاري، مشيراً إلى أن دوري أدنوك للمحترفين يتميز هذا الموسم بمشاهد أبرزها صدارة الوصل الذي قد يتوج ثمار جهوده بالعودة لمنصات التتويج في حال استمراره بنفس المستوى والعطاء مما يجعله رقماً صعباً أمام الفرق المنافسة على لقب الدوري.

وأضاف أحمد خليل المتوج بلقب أفضل لاعب في آسيا 2015، إنه كان يتطلع إلى مشاركة أكبر في الفترة السابقة مع الفريق قبل رحيل رادوي، وقال: لكل مدرب وجهة نظر ورؤية فنية، أنا لا أقدم أعذاراً لنفسي، لكنني بذلت جهوداً مضاعفة بعد الانتهاء من واجب الخدمة الوطنية، والمدرب الحالي غوران يعد من المدربين الذين حققوا نتائج جيدة في الموسم الماضي مع فريقه السابق النصر، وسنواصل العمل الجماعي معاً لتحقيق النتائج الإيجابية وإحراز أفضل المراكز هذا الموسم. وعن تأخره في تجديد عقده بعد انتهائه في بداية الموسم، رد قائلاً بأنه يحرص على اتخاذ قراراته بنفسه ودائماً ما يرى أن النادي الذي يمنحه الثقة يستحق الأفضلية في عملية الاختيار لذلك فضل التجديد مع البطائح خاصة في ظل الشعور بالاستقرار مما ساهم في تعزيز الثقة بداخله للعودة بقوة في الفترة المقبلة خاصة وأنه يخوض تحدياً خاصاً مع ((الراقي)).

وأشاد أحمد خليل بالعناصر الشابة المتواجدة في صفوف المنتخب حالياً وقال إن مواصلة الدعم من مختلف الجهات والأطراف تجاه الأبيض مطلب وضرورة ويملك المنتخب عناصر وخامات جيدة تحتاج إلى مزيد من الدعم والصبر بعيداً عن النقد السلبي، لافتاً إلى أن خروج ((الأبيض)) من دور الـ 16 في بطولة آسيا لا يعد خروجاً مبكراً لأن التشكيلة المتواجدة تضم وجوهاً وأسماء واعدة باستثناء الحارس خالد عيسى صاحب الخبرة الدولية.

وقال أحمد خليل إنه من غير المنطقي حديث البعض عن إعادة النظر في رواتب اللاعبين خاصة بعد خسارة المنتخب في مباراة دولية أو الخروج من بطولة حيث يعتبر الأمر تقليلاً من اللاعب الذي يجتهد ويبذل أقصى ما لديه من طاقة في الملعب من أجل الوطن. وذكر أحمد خليل أن جودة المحترفين الأجانب تلعب دوراً مهماً في تطوير اللاعبين المواطنين من خلال عملية الاحتكاك مع أفضل الأجانب ويفتقد دورينا حالياً وجود أسماء من الطراز العالمي يمتازون بقيمة فنية عالية باستثناء لابا كودجو مهاجم العين، لافتاً إلى أن وجود محترفين بمستوى عال ساهم خلال السنوات العشر الأخيرة في وصول شباب الأهلي والعين إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

المدرب المواطن

وتحدث أحمد خليل عن المدرب المواطن وقال إن الإمارات تملك كفاءات وطنية لديها الإمكانيات المطلوبة مثل المدرب مهدي علي والمدرب جمعة ربيع ويتميز المدرب الوطني بأنه طموح يملك الشغف ودرجة التفاهم والانسجام معه أفضل من التعامل مع المدرب الأجنبي. وعن غياب علي مبخوت عن المشاركة مع المنتخب في آسيا، قال أحمد خليل إنه شعر بالحزن تجاه عدم مشاركة اللاعب وقال إن الأرقام والإحصائيات تثبت مدى قيمة اللاعب وأهميته سواء على المستوى المحلي في الدوري مع فريقه الجزيرة أو الدولي مع المنتخب، لافتاً إلى أن عدم مشاركة هداف دورينا طرح تساؤلات كثيرة لدى الشارع الرياضي ويعد وجوده داخل الملعب مهماً حتى ولو لمدة 10 دقائق في المباراة.

ووجه أحمد خليل رسالة بأهمية التفكير بصورة إيجابية من مختلف الأطراف في منظومة كرة القدم خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني لأنه خط أحمر وهو ملك للجميع ومصلحة الوطن فوق كل شيء، مشدداً على أهمية شحذ همم عناصر المنتخب وبث الروح والرسائل الإيجابية للمنتخب. وذكر أحمد خليل أن عمر عبدالرحمن ((عموري)) سيظل أحد الأسماء الكبيرة والمميزة في الكرة الإماراتية رغم مطاردة الإصابات له في العديد من الفترات، لافتاً إلى أنه تمنى بعد رحيل اللاعب من العين إلى الهلال أن يصل إلى أعلى مراحل التطور والنجومية لولا شبح الإصابات.

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