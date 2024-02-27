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روري ماكلروي: دبي شهدت انطلاقتي الحقيقية في عالم الغولف

2/27/2024 7:22:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب المصنّف الثاني عالمياً الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، عن تقديره الكبير لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وهي بطولة الغولف الأعرق في المنطقة، مؤكداً أنه يستذكر فيها مسيرته الرياضية لكونها نقطة انطلاق نجاحاته الباهرة في رياضة الغولف.

وتحدث ماكلروي عن مسيرته الرياضية، والازدهار المتواصل الذي تشهده مدينة دبي على الساحة العالمية قائلاً: تقدمتُ في مسيرتي الرياضية بالتوازي مع تقدم دبي في مسيرة نموها المبهرة، فأنا أتذكر أول مشاركة لي في بطولة دبي ديزرت كلاسيك عام 2006، حيث كنا نقيم في مكان قريب من الملعب كان أشبه بقلب الصحراء، أما الآن فقد أصبحت المدينة تزخر بالأبنية المدهشة والعمران في جميع أنحائها)). وأضاف: ((عندما أفكر في زيارتي الأولى قبل 18 عاماً ومشاركتي في البطولة التي أصبحت الآن أحمل لقبها أربع مرات، أتذكر أن انطلاقتي الحقيقية كانت هنا في دبي)).

تألق

ومع ختام النسخة 35 من بطولة هيرو دبي ديزرت، التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف يناير الماضي، رسّخ النجم روري اسمه كواحد من أعظم الرياضيين الذين تنافسوا في دبي بعد أن أصبح أول لاعب يحرز لقب البطولة أربع مرات.

فبعد فوزه باللقب في أعوام 2009 و2015 و2023، قدّم ماكلروي هذا العام أيضاً أداء مبهراً مكّنه من الفوز والظفر بكأس البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، وأضاف: كان لي شرف الإعلان عن انطلاق منافسات البطولة لعام 2024 عبر تأديته ضربة غولف تحبس الأنفاس من على قمة فندق أتلانتس ذا رويال المطل على أفق مدينة دبي الرائع.

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