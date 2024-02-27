محطات في مسيرة التعليم

طرح سؤال حول التعليم التقليدي وتطوره في المنطقة؛ نظام الكتاتيب والمدارس المتفرقة بعدها، وصولاً إلى التعليم النظامي في الخمسينيات. بدا السائل مهتماً، فحسبته يحضّر لمشروع تخرّج أو رسالة ماجستير، ويحتاج إلى من يؤكد له صحة المعلومات لديه من عدمها، المتعلقة بالتعليم التقليدي. تساءلت في المقابل، ما الذي جعله يسألني وهو على بعد نقرة أو اثنتين من بحيرة معلومات توفر له ما يحتاجه؟ لكن سرعان ما استدركت؛ ربما الذي دفعه لسؤالي هو كتابي ((تطور التعليم في دولة الإمارات)) الصادر عام 2015، وقد تم اختياره بين أفضل خمسين كتاباً، صدرت في الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد. وتعميماً للفائدة أقتطف من أجواء المحادثة ما يلي:

بدأ التعليم في المنطقة بمملكة البحرين عام 1919، بمدرسة ((الهداية الخليفية)) التي أنشئت بتبرعات الأهالي. وأسست أول مدرسة ثانوية للبنين فيها عام 1926. بعدها بسنتين، عام 1928، شيدت أول مدرسة للبنات. لتتولى الحكومة في العام 1930 الإشراف على المدارس كلها وإدارتها.

أما التعليم في دولة الكويت فبدأ بمدرسة ((المباركية)). التي تأسست بتبرعات الميسورين الكويتيين، لكنها اعتمدت المباركية كمدرسة نظامية عام 1966، ليضمها لاحقاً مجلس المعارف ((وزارة التعليم لاحقاً)) ويشرف عليها.

في دولة الإمارات، بدأ التعليم التقليدي عام 1904، وتطور إلى مدارس متفرقة في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى. أسهم في تمويلها مجموعة من التجار. لكن بعض تلك المدارس توقف في الحرب الثانية، والكساد الاقتصادي الذي تزامن مع ظهور اللؤلؤ الصناعي الياباني، ما حد من تجارة اللؤلؤ الطبيعي. ليبدأ التعليم النظامي في الإمارات عام 1951 ـ 1952، حيث كان لدولة الكويت دور ريادي بإرسالها أول بعثة تعليمية، مكوّنة من مدرسين فلسطينيين. لتتوالى بعدها مساهمات دول الجوار الخليجي، ثم جاء إسهام مصر بعد عام 1956. واستمرت مسيرة التعليم بتتويجها تأسيس جامعة الإمارات عام 1976، وما بعدها كان مذهلاً.