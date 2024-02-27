من وجهة نظر خاصة فإن فريق النصر الإماراتي هو نجم الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، والنجومية ليست فقط بسبب فوزه المثير والمستحق على فريق الجزيرة بملعبه وبين جماهيره، بل بسبب هذه القدرات الفنية التي ظهر عليها، وطريقة تسجيل الأهداف، بهجمات وجمل تكتيكية مرسومة وممتعة.

هذا المشهد لم يكن موجوداً من قبل، لكنه أصبح حقيقة مجردة بعد التعاقد مع المدرب الهولندي الفريد شرودر، لقد وجد النصر ضالته مع هذا المدرب بعد سنوات طويلة من التراجع وسوء الطالع. العميد النصراوي قفز إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة بعد أن راوح في الأسابيع الأولى في مركز الهبوط، نحن لا ندعي أن النصر مع هذا المدرب سيحرز الألقاب الواحد تلو الآخر (تو الناس)، لكن يمكننا القول إنه وضع قدمه على الطريق الصحيح، وهذا أمر مهم من أجل العودة لسابق العهد، نعم مطلوب شيء من الصبر، وأشياء أخرى في مقدمتها تدعيم الصفوف بنخبة من اللاعبين المحترفين والمحليين، واستمرار بيئة العمل الحماسية والجاذبة الموجودة هذه الأيام، وعندما يحدث ذلك سيتقدم الفريق بلا شك وسيزاحم وسينافس، وسيعود بطلاً كما كان مع هذا المدرب القوي الذي وجد ضالته هو الآخر في العميد.

المدرب شرودر هو النوعية نفسها التي من الممكن أن تحقق النجاح الغائب مع العميد، قوة شخصية، حس فني وتكتيكي ظهر بوضوح في مباراة الجزيرة الأخيرة، ومن قبلها مباراة الوصل رغم الخسارة.

آخر الكلام

قناعتي أنها لحظة إلهام، تلك التي قرر فيها النصر التعاقد مع مدرب رحل عن العين بعد فترة وجيزة جداً من التعاقد معه، لكن النصر قرأ المشهد بشكل مختلف، لا سيما أن الرحيل عن الزعيم لم يكن بسبب خلل فني، قدر ما كان اختلافاً في وجهات النظر.

كان التعاقد النصراوي إذن بالصورة التي حدثت شجاعاً، وتم التخطيط له جيداً، من أجل تعويض فريق بطل، خيراً، بعد هجران وآلام وعذابات وسنوات بلا ألقاب.