شعب لا يموت

رفعت أمريكا الفيتو للمرّة الرابعة في وجه الإجماع الدولي المطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي في غزّة والضفة الغربية، وبررت خروجها عن هذا الإجماع الدولي بـ((حرصها على عدم إفشال مفاوضات إطلاق سراح الرهائن)) مع الدولة العبرية.

وأغفلت الولايات المتّحدة الأمريكية أنّ بموقفها في مجلس الأمن، هي تشرّع للقتل اليومي للفلسطينيين وهي بذلك تساند أولاً، أبشع عملية إبادة في حقّ شعب يسعى إلى البعض مما مكنته منه الشرعية الدولية على جورها في الحق التاريخي للفلسطينيين، وثانياً هي من حيث تدري أو من حيث لا تدري تعتبر أنّ أرواح آلاف الفلسطينيين لا قيمة لها أمام أهداف الحرب الإسرائيلية المعلنة وغير المعلنة.

وإذا كان الموقف الإسرائيلي من الدولة الفلسطينية غير جديد فهو يكاد يكون القاسم المشترك بين كل الحكومات الإسرائيلية منذ أحقاب، فإنّ حكومة نتانياهو الحالية هي الأكثر إصراراً على الموقف والأكثر تشبثاً بالأرض الفلسطينية على أساس طابعها ((المقدّس)) في الرواية الصهيونية المؤسسة لدولة إسرائيل.

وتسعى حكومة نتانياهو إلى الإيهام بأنّ هذا الموقف من الدولة الفلسطينية ليس موقف الحكومة فحسب، بل إن نتانياهو استصدر أيضاً قراراً من الكنيست الإسرائيلي برفض إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد معتبراً أنّ السبيل الوحيد للاعتراف بدولة فلسطينية هو المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

ووجدت حكومة إسرائيل نفسها، أمام زخم المواقف الدولية المساندة لحلّ الدولتين، مضطرّة إلى التعاطي مع هذا المعطى الجديد الذي قد يأخذ اتجاهات سياسية ودبلوماسية لا تراجع عنها، خصوصاً بعدما تسرّبت أخبار عن إمكانية اعتراف أربعة أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية وأنّ أمريكا العضو الخامس ما انفكّت تعلن تمسّكها بحلّ الدولتين، وهو ما سيزيد في درجة الحرج الإسرائيلي وفي عزلة حكومة نتانياهو.

وبقطع النظر عن مدى جدّية مواقف هذه الأطراف الفاعلة في ملفّ الشرق الأوسط، فإنّ الأمر المؤكّد هو تزايد الاقتناع بأنّ حلّ الدولتين هو الأنسب لنزع فتيل الأزمة في المنطقة وكفّ العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة ورفع المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين.

ونعتقد أنّ حجم المعاناة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني هو الذي حرّك الضمير العالمي ولفت الانتباه إلى وجود مظلمة لا مثيل لها في تاريخ البشرية، شعب يرزح تحت نير أبشع أشكال الاستعمار الاستيطاني منذ ما يزيد على 75 سنة أمام مرأى ومسمع رأي عام دولي حملته أزماته المتكرّرة بعيداً عن معاناة شعب عانى ويلات الحروب والتقتيل والتجويع والترحيل والتشريد، وصمد أمام هذه المآسي كما صمد أمام شتّى أنواع المؤامرات والدسائس في الداخل والخارج، وصمد في وجه التوظيفات المقيتة التي مورست بعناوين مختلفة، منها الحقّ الذي يراد منه باطل، ومنها الباطل أصلاً وفصلاً مع سبق الإصرار.

ويذهب بنا الاعتقاد أنّ المرحلة المقبلة هي مرحلة الفرز الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد التوظيف الداخلي والخارجي للقضية الفلسطينية وضد الفساد في حُكْمٍ أريد له أن يكون نقيضاً للمثال الديمقراطي، وضد من تاهت به الطرق فتاه عن قضايا شعبه، فاسحاً المجال بذلك لأطراف سياسية معادية في عمق تفكيرها وقناعتها للفكر الديمقراطي ولقواعد الحُكْمِ الشفافة.

إنّ المرحلة المقبلة حاسمة في تاريخ فلسطين، فإمّا أن يقرّر شعبها ما يراه صالحاً لتحصيل الحقوق التاريخية للفلسطينيين، أو أن يتواصل انفراد البعض بالقرار الذي تكون عموماً تبعاته وبالاً ودماراً على الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي لا يطمح في غير العيش بأمن وسلام.

إنّ العدوان الإسرائيلي على غزّة والضفة الغربية هو آخر حلقات التسامح الفلسطيني تجاه الاحتلال وتجاه الداخل الفلسطيني، ولا يبدو أنّ الشعب الفلسطيني الذي بلغت أرقام ضحاياه مستويات عالية ومفجعة، والذي تعرّض لشتّى الانتهاكات والإهانات، والذي قطعت عنه سبل الحياة، سيقبل بالمزيد مما تعرض له، وإنّ شعباً صمد أمام هذه الويلات هو شعب لن يموت.