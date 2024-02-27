كيف تتشوه الثقافة المؤسسية؟

من أخطر ما يؤثر على المؤسسات الحديثة النشأة آلية انتقاء كوادرها. فإذا ما كان الرئيس وفريقه ليسوا على قدر من المهنية فإنهم على الأرجح سيختارون من يشبههم. وشيئاً فشيئاً سوف تنتشر ثقافة متطابقة مع المؤسسات التي جاؤوا منها. وكل من يلتحق بهم (مهما كانت مهنيته) سيجد نفسه يسبح عكس التيار.

والمقصود بالثقافة المؤسسية مجموعة القيم والمعتقدات والتقاليد والممارسات والأساليب الإدارية السائدة التي تنصهر في بوتقة واحدة لتشكل سلوكيات أفرادها وكيفية تفاعلهم مع بعضهم البعض. يمكن القول إن الثقافة المؤسسية هي النسيج الاجتماعي الذي يوحد العاملين ويرشدهم إلى كيفية التصرف في مواقف عديدة.

فهناك مؤسسات بنيت على أن كل شيء يقوم على فرد واحد one-man-show. وهناك منظمات يغلب عليها طابع فرق العمل، فإن غاب فرد أو غادر حل محله بديله المؤهل بالتدريب والتطوير طوال السنوات الماضية.

ولذلك نحن كمختصين في الإدارة ما أن يطلب منا استشارات في تطوير الثقافة المؤسسية السائدة أو تقييمها، حتى نبدأ أولاً بتحليل القيم السائدة. فقد تجد في مؤسسة ما أن تعارض المصالح أمر مشروع ومقبول من باب ((أهل مكة أدري بشعابها))، فتكتشف خيطاً رفيعاً لأسباب التجاوزات أو الإخفاقات.

بعض المؤسسات يغيب عنها مبدأ الثواب لكنها تمعن في العقاب أو العكس أو تفتقر لكلا الأمرين، فيتسلل الفتور والنفور من العمل الجاد المتفاني. القيم تشرح لك معظم ما يجري. ثم تبدأ مرحلة تحديد القيم المقبولة مجدداً وكأنها محاولة لإعادة تعريفها. ومما يدهور عمل أي مؤسسة افتقارها للتواصل الفعال، فكل قطاع يعمل بصورة منفصلة وهناك لخبطة في الأولويات وعدم استفادة من الأخطاء وعدم فهم مراد كل قطاع.

فيجد العاملون أنفسهم بعيدين عن أي محاولة إبداع أو ابتكار. كل همهم التخلص من المهمة المطلوبة بأي ثمن! ولذلك تكثر الأخطاء والمخالفات بسبب غياب الشفافية أو الثقة أو الصراحة والوضوح بين الموظفين والإدارة.

بعض القياديين يعتقدون أن ما يجري ((فوق)) هو ((سر من أسرار الأمة)) لا ينبغي أن يبوحوا به لأحد! غير أن المكاشفة تريح الجميع، ذلك أننا لن نصل إلى مبتغانا إذا لم نخبر كل قسم بما نحن مقبلون عليه من تحديات وتوجهات وأهداف.

أما أحد أكثر ما يبدد جهود بناء ثقافة مؤسسية مهنية وجاذبة هو عدم جدية الإدارة العليا في الالتزام بأهداف المؤسسة، وغياب القدوات فيها، وعدم تعزيز القيم المؤسسية في تصرفات المسؤولين. فكيف نتوقع من سائر العاملين أن يتحلوا بالالتزام والمهنية. وكيف نتوقع تغيراً جذرياً في بيئة العمل، ونحن ما أن نتعرض لأي بوادر أزمة مالية عابرة حتى نسارع إلى إلغاء ميزانية التدريب والتطوير.

فالتدريب ينقل للفرد المهارات المطلوبة، أما التطوير فهو البرامج طويلة المدى لإعداد القياديين والمديرين والمرؤوسين للمرحلة اللاحقة أو المنصب التالي. فإذا ما أرادت المؤسسة إحداث تغير جذري فإنها ينبغي أن تلتفت إلى أهمية إدخال برامج تدريبية وتطويرية تنافسية واحترافية. فعندما ((تتذاكى)) على المدربين بمبالغ زهيدة لا يأتيها سوى الأسوأ.

الأعلى سعراً وجدوا من يقدر جهودهم. وربما هذا ما شوه سمعة التدريب عموماً لأن من يحمل لواءه إما لا يفهم فيه أو أنه يقدم قشوراً ومادة سطحية لا تلقى تقييماً حقيقياً لها من قبل إدارة الموارد البشرية. يشكي لي أحد الموظفين من أن إدارتهم تتعاقد مع أحد أسوأ المدربين، وأجمع كل من يأخذ دوراته الإلزامية على رداءة طرحه، لكنه مستمر لسنوات، ثم اكتشفوا أنه صديقٌ لمتخذ القرار في قسم التدريب.

كان جلياً في ثقافتهم ألا يؤخذ بآراء المتدربين بعين الاعتبار فيكون مصير استباناتهم سلة المهملات! في حين تجد في الثقافات المؤسسية الأفضل إبداعاً متجدداً في التدريب، وإدخالاً لأفضل وسائله العصرية مثل المحاكاة (stimulation)، والتطبيقات العملية، ودراسات الحالات المفصلة تفصيلاً دقيقاً على المؤسسة، بحيث يخرج المتدرب بمهارات حقيقية تساعد في تغيير شيء من تلك الثقافة المؤسسية البالية. عندما نريد غرس ثقافة جديدة كلية لابد أن نستقطب الكفاءات في رأس السلم حتى يختاروا من هم على شاكلتهم في المهنية والعطاء. ذلك أن تنظيف السلم يبدأ من الأعلى وليس من الأسفل.