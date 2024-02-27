نزعت الغشاوة

بعد أربعة أشهر بدأ يستوعب ما يحدث حوله، فأخذ يردد ما قيل منذ الأسبوع الثاني لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية للانتقام من جماعة إرهابية تمثل قادتها، ولا تمثلها غزة بناسها وبيوتها ومدارسها ومستشفياتها.

ذلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، ستقولون سن الشيخوخة وما يفعل، وسنقول إن الدائرة المحيطة به ليست كذلك، من بلينكن إلى أوستن إلى سوليفان، فهذه أذرعه، وهذه العقول التي تفكر نيابة عنه، فنحن هنا نتحدث عن إدارة الدولة الأكبر والأقوى والأكثر انتشاراً في العالم، لا نتحدث عن شخص بايدن، وقد أثبت أعضاء تلك الإدارة أنهم كانوا أكثر اندفاعاً من رئيسهم منذ أن بدأت أزمة غزة، فقد تراكضوا إلى إسرائيل، و((طبطبوا)) على نتانياهو، وفرشوا له الأرض بالأسلحة والذخائر، وحيدوا الأمم المتحدة ومجلس أمنها بالفيتو، وأنكروا كل الجرائم التي ترتكب تحت أنظار العالم، كذبوا ردة الفعل غير المبررة، وتطوعوا بتبريرها نيابة عن أصحابها، وأعادوا حجج نتانياهو حول المستشفيات التي دمرت بعد اقتحامها وإلقاء مرضاها في الشوارع، وقال ((كيربي)) المتحدث الرسمي لمجلس الأمن القومي الأمريكي بعد أن تجاوز عدد ضحايا الهجوم الهمجي 20 ألف قتيل ((إن عدد القتلى المدنيين في غزة صفر))!

أفاقت إدارة بايدن، ونزعت عن أعينها الغشاوة، وبدأت ترى بعين الإنسان، وتفكر بقلب الإنسان، وقال الرئيس ((إن إسرائيل تخاطر بالخسارة في كل أنحاء العالم إذا استمرت في حربها))، وهذا كلام سمعه من الأصدقاء العرب خلال اتصالاته الهاتفية وزيارات وزرائه ومستشاريه إلى المنطقة، وقلنا هنا أكثر من مرة بأن الخسارة ستطال الولايات المتحدة وليس إسرائيل فقط، وكان آخرها يوم أمس، ونحن متأكدون بأن بايدن لم يقل كلاماً عفوياً في تصريحه الأخير، بل يقوله بعد ما وصله من فريقه حول الفجوة التي باعدت بين مواقفه ومواقف من كانوا أقرب حلفائه نتيجة تصرفات إسرائيل، وما هذا الكلام إلا محاولة لردم تلك الفجوة!