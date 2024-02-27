ذائقة أم رداءة؟!

أعجبتني الفكرة التي طرحتها كاتبة على صفحتها حول سلطة الحب بالإكراه، التي تمارسها جماعات ثقافية سمتهم هي شرطة الرموز! فمن هم هؤلاء؟ إنهم جماعات غير محددة لا اسماً ولا شكلاً ولا عدداً، لكنهم يملأون فراغات وجهات الحياة حولنا، فحيثما وليت وجهك صادفتهم، خاصة إذا فكرت أن تعلن عن موقفك من توجه فكري أو مدرسة فنية أو شخصية أو رمز أدبي أو فني معين: فنان أو شاعر أو كاتب أو فيلسوف أو بطل أو قائد.. فهذه الرموز من الواجب عليك، بل ومن المحتم والمفروغ منه أن تحبهم أنت وأنا والجميع! بالإكراه، نعم بالإكراه، وهذا ما سمته الكاتبة الحب الواجب بالإكراه!

أما إذا كنت قارئاً ومثقفاً فحاول أن تجاهر بأنك لا تحب أن تقرأ لنجيب محفوظ مثلاً، أو لست من محبي أم كلثوم أو من مدمني الاستماع لصوت فيروز في الصباح، لأن حالة المثالية المطلقة في صوتها وأغنياتها تستفزك، بل وتخنقك، وربما تثير غيرتك! فإن شرطة الرموز ستمزقك إرباً!

حاول أن تقول إن ما أقنعتمونا به من أن (عيون المها بين الرصافة والجسر...) ليس أجمل بيت في وصف العيون وأن ما قاله بدر شاكر السياب أجمل بكثير!

عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ،

أو شُرفتان راح ينأى عنهما القمر...

وانظر ما سيكون الرد!

اكسر القوالب والتابوهات المقدسة المتوارثة منذ قرون وسنوات، واحتمل ما تواجهه حين تتكسر النصال على النصال وهي توجه إليك ضرباتها الأليمة: فأنت مجرد شخص جاهل رديء الذوق والذائقة، لا علم لديك، ولا منطق في حديثك يجعلك جديراً بأن ينصت إليك!

إذا كان كل هذا لا يهمك فأكمل دربك واصنع حالتك واختيارك، ولكن دون حاجة لمقارنات، فما لا تحبه يحبه غيرك، وما لا تفضله أنت تفضله ملايين غيرك. وما لا يتفق مع ذائقتك اعترف به على رؤوس الأشهاد ومنح أعظم الجوائز، لكنه مع ذلك لا يلزمك بأن تحبه أو تفهمه أو تتبعه بالإكراه، فالأدب والفن والفكر وجد ليجعلك حراً، وليزيدك معرفة وجمالاً، لا ليردك عبداً لأذواق وأهواء شرطة الذوق في مجتمعات تقديس الرموز!