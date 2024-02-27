الذكاء الاصطناعي قد يسمح للبشر والحيوانات بالتواصل
التاريخ
2/27/2024 7:22:10 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يتوقع خبراء أن الذكاء الاصطناعي سيسمح للناس بالتواصل مع الحيوانات في المستقبل، وفق ((ديلي ميل)). وعادة، يستخدم الباحثون ما يسمى بـ((الصوتيات الحيوية الرقمية)) لالتقاط أصوات وسلوكيات الحيوانات التي تكون هادئة جداً أو دقيقة للغاية، بحيث لا يستطيع البشر رصدها. وأوضح العلماء أن ((التعلم العميق)) قادر على فك رموز لغة الحيوانات.
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