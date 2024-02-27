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الذكاء الاصطناعي قد يسمح للبشر والحيوانات بالتواصل

2/27/2024 7:22:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتوقع خبراء أن الذكاء الاصطناعي سيسمح للناس بالتواصل مع الحيوانات في المستقبل، وفق ((ديلي ميل)). وعادة، يستخدم الباحثون ما يسمى بـ((الصوتيات الحيوية الرقمية)) لالتقاط أصوات وسلوكيات الحيوانات التي تكون هادئة جداً أو دقيقة للغاية، بحيث لا يستطيع البشر رصدها. وأوضح العلماء أن ((التعلم العميق)) قادر على فك رموز لغة الحيوانات.

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