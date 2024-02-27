الأمم المتحدة تحذّر: تحول مقلق في التصعيد جنوب لبنان

أعلنت ميليشيا ((حزب الله)) اللبناني، أمس، إطلاق دفعة صواريخ على قاعدة إسرائيلية، ((رداً)) على غارات فوق الشرق اللبناني أوقعت قتيلين، في وقت نبهت الأمم المتحدة من ((تحول مقلق)) طال وتيرة تبادل إطلاق النار حدودياً.

وتعد الضربات، أول من أمس، في محيط مدينة بعلبك، أول استهداف إسرائيلي لـ((حزب الله)) خارج نطاق الجنوب، منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الطرفين على وقع الحرب، التي اندلعت 7 أكتوبر الماضي بين تل أبيب وحركة ((حماس)) في قطاع غزة. وأكدت ميليشيا ((حزب الله))، أنها استهدفت ((قاعدة ((ميرون)) للمراقبة الجوية بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات)).

وقالت إن الضربات ((رداً على العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك))، وهو الرد الثاني لها بعد إعلان استهدافها، قاعدة عسكرية في هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل بستين صاروخاً. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق نحو 35 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه منطقة ميرون، دون إصابات أو أضرار.

وأعلن أن طائراته المقاتلة أغارت على موقع عسكري، وبنى تحتية تابعة لـ((حزب الله)) في مناطق عدة جنوبي لبنان. وطالت إحدى الغارات أطراف بلدة البيسارية، الواقعة على بعد 35 كيلو متراً عن أقرب نقطة على الحدود الجنوبية.

في الأثناء حذرت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ((يونيفيل)) في بيان، من ((تحول مقلق)) في تبادل إطلاق النار، وقالت ((نشهد الآن توسعاً وتكثيفاً للضربات))، داعية ((جميع الأطراف المعنية على وقف الأعمال العدائية لمنع المزيد من التصعيد)). ودفع التصعيد خلال أكثر من أربعة أشهر عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود إلى إخلاء منازلهم.

وفي لبنان نزح أكثر من 89 ألفاً من بلدات حدودية، في حين أسفر التصعيد عن مقتل 284 شخصاً على الأقل، بينهم 193 مقاتلاً من ((حزب الله))، و44 مدنياً، وفق حصيلة لـ((فرانس برس)). وفي تل أبيب أحصى الجيش مقتل 10 جنود، و9 مدنيين في الشمال الحدودي مع لبنان.

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