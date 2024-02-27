سيئول: بيونغيانغ أرسلت ملايين الذخائر إلى موسكو

نقلت وسائل إعلام محلية في العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، أمس، عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون-سيك، قوله إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 6700 حاوية تحمل ملايين الذخائر إلى روسيا منذ يوليو الماضي لدعمها في حرب أوكرانيا، في علامة على استمرار عمليات نقل الأسلحة.

وأضاف شين، خلال إفادة لوسائل الإعلام المحلية، أول من أمس، إن الحاويات ربما كانت تحمل أكثر من 3 ملايين قذيفة مدفعية من ((عيار 152 مليمتراً))، أو 500 ألف طلقة من ((عيار 122 مليمتراً.

وأوردت وكالة ((يونهاب)) الكورية الجنوبية للأنباء، نقلاً عن شين قوله ((من الممكن أن يكون مزيجاً من الاثنين، ونستطيع أن نقول إنه تم إرسال عدة ملايين على الأقل من القذائف)).

وأضاف شين إن المئات من مصانع الذخيرة في كوريا الشمالية تعمل بنحو 30 % من طاقتها، بسبب نقص المواد الخام والكهرباء، لكن تلك التي تنتج قذائف مدفعية لروسيا تعمل ((على قدم وساق))، بيد أن شين لم يدل بتفاصيل عن مصدر المعلومات.

جدير بالذكر أن سيئول وواشنطن، اتهمتا بيونغيانغ وموسكو بتجارة الأسلحة، كما أدانتا كوريا الشمالية بسبب تزويدها روسيا بأسلحة لاستخدامها في حربها المفتوحة ضد أوكرانيا. إلا أن البلدين نفيا الاتهامات رغم تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري بينهما.

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