الفرقاء الليبيون يبحثون تشكيل حكومة موحدة اليوم

تنطلق، اليوم، سلسلة جديدة من المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، التي تحتضنها ضاحية قمرت في العاصمة التونسية، وتستمر على مدار يومين.

من المنتظر أن يشارك في الاجتماع الليبي-الليبي عدد من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وأعضاء اللجنة المشتركة بين المجلسين ((6+6))، المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية، بالإضافة إلى ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وصرحت مصادر مطلعة لـ((البيان)) أن الاجتماع الليبي-الليبي سيتناول بالدرس عدداً من الملفات، يتصدرها: موضوع تشكيل حكومة جديدة موحدة، تتولى إدارة شؤون البلاد بعد حل حكومتي: الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والاستقرار، برئاسة أسامة حمّاد، فضلاً عن بحث تجاوز الأزمة السياسية في الداخل الليبي، بما يفسح المجال أمام التوصل إلى توافقات حول القوانين الانتخابية، للمرور بها نحو تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني، الخريف المقبل.

وترجّح المصادر أن يشكّل ((اجتماع تونس)) تمهيداً لعقد لقاء بين رئيسي مجلسي ((النواب))، و((الدولة))، عقيلة صالح، ومحمد تكالة، على الترتيب، بعدما فشل لقاؤهما الأول الذي جرى عقده بالقاهرة في التاسع من نوفمبر الماضي.

في الغضون، كشف عضو مجلس الدولة الليبي، الاستشاري محمد معزّب، عن وجود محاولات من دول، مثل: فرنسا، وألمانيا، ما يرجّح عقد لقاء مهم، قريباً في باريس، متوقعاً أن يكون ((لقاء باريس))، خطوة للتقريب بين صالح وتكالة، بما يتماشى مع المسار الذي أطلقه المبعوث الأممي-الأفريقي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، بخصوص مبادرة عقد ((الطاولة الخماسية)) بين رؤساء المجلس الرئاسي، ومجلسي ((النواب))، و((الدولة))، وحكومة الوحدة الوطنية، والقائد العام للجيش الوطني في ليبيا.

جدير بالذكر أن ((اجتماع تونس)) يأتي في ضوء جهود دولية حثيثة لتقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين، وإيجاد فرصة ملائمة للخروج بـ((روزنامة سياسية)) تتضمن ثلاث محطات مهمة، هي: الحل السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتنظيم الانتخابات، بما يسهم في توحيد كافة مؤسسات الدولة الليبية، وإنهاء مرحلة الانقسام والتشرذم.

في 15 فبراير الجاري، أبرز باتيلي أن الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا غير راغبة في حل المسائل العالقة محل الخلاف السياسي، لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها، رغم استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل اللجنة المشتركة بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ولجنة ((6+6)) في 2023، والمصادقة عليه لاحقاً من قبل مجلس النواب، في عملية استغرقت أكثر من 11 شهراً متواصلاً.

وأضاف باتيلي إن الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا مستمرة في وضع الشروط المسبقة لمشاركتها في الحوار الذي دعا له باتيلي نوفمبر الماضي ((كوسيلة للحفاظ على الوضع القائم، وهو ما يبدو أنه يناسبهم)).

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