بايدن: السلام مع الفلسطينيين السبيل الوحيد لبقاء إسرائيل

انتعش الأمل في التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة ((حماس))، مرة أخرى، مع احتمال وقف تل أبيب حربها على غزة اعتباراً من الأسبوع المقبل، وخلال شهر رمضان الكريم، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار يجري التفاوض بشأنه، على ما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، مؤكداً أن السبيل الوحيد لبقاء إسرائيل هو استغلال الفرصة لتحقيق السلام والأمن مع الفلسطينيين، رغم إعراب إسرائيل، و((حماس))، والوسطاء القطريون، عن حذرهم بشأن التقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

ويأمل الوسطاء في التوصل إلى وقف القتال قبل شهر رمضان، الذي يبدأ هذا العام بين 10 أو 11 مارس المقبل تقريباً، لكن الجانبين رفضا التوصل إلى تسوية حتى الآن، إذ تطالب ((حماس)) بوقف نهائي لإطلاق النار قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن إطلاق سراح أسرى. فيما تقول تل أبيب إن الهدنة يجب أن تكون مصحوبة بالإفراج عن جميع الأسرى ولن تعني نهاية الحرب، متعهدة الاستمرار حتى القضاء التام على ((حماس)).

بقاء إسرائيل

وقال بايدن إن السبيل الوحيد لبقاء إسرائيل هو استغلال الفرصة لتحقيق السلام والأمن مع الفلسطينيين. وأوضح في مقابلة مع شبكة ((إن بي سي)) الأمريكية، أوردها ((سكاي نيوز عبية))، أن إسرائيل في الماضي تلقت الدعم من معظم دول العالم، ((لكن إذا استمرت في سلوكها الحالي مع بن غفير وآخرين فإنها ستفقد الدعم وهذا ليس في مصلحتها)).

وأضاف بايدن: ((إذا حققنا وقفاً لإطلاق نار مؤقت في غزة، يمكننا التحرك في اتجاه تغيير الديناميكيات.. ليس تحقيق حل الدولتين على الفور، بل عملية ستقودنا إلى دولتين.

وأردف: ((وقف إطلاق النار في غزة سيمنح الوقت للتحرك في الاتجاه الذي أبدت العديد من الدول العربية استعدادها للتحرك فيه)). وزاد: ((علينا ضمان الأمن لإسرائيل، واستقلال الفلسطينيين دون أن يتمكنوا من تهديدها.. وهناك طرق للقيام بذلك)).

وأفاد بايدن بأن شهر رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال رمضان، من أجل إعطائنا الوقت، لإخراج جميع الأسرى لدى ((حماس)). وأكمل: ((آمل أنه بحلول الاثنين المقبل سيكون هناك وقف لإطلاق النار)).

لا اتفاق

فيما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه ((لا يوجد اتفاق بين ((حماس)) وإسرائيل حول أي من القضايا الرئيسة المرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة))، وأفاد مصدر، على اطلاع بالمباحثات، بأن ((حماس)) تدرس مسودة مقترح، تشمل: السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى تبادل أسرى.

وصرح المصدر لـ((رويترز)) أن المقترح الجديد الذي تدرسه ((حماس))، يشمل: بعض المطالب الأولى للحركة لوقف إطلاق النار، لكنه يقلص النسبة في تبادل الأسرى لتبلغ النسبة 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي.

وتابع المصدر أن المسودة تنص على أن تفرج ((حماس)) عن 40 أسيرة إسرائيلية (نساء وأطفال تحت سن 19 عاماً، وأشخاص فوق 50 عاماً ومرضى)، مقابل أن تفرج تل أبيب عن حوالي 400 معتقل فلسطيني، شريطة ألا تعيد إلقاء القبض عليهم.

قتال مستمر

مع ذلك لا يزال القتال مستمراً في خان يونس، على بعد بضعة كيلومترات شمالي رفح. إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ أيضاً ((عمليات مستهدفة))، وسط قطاع غزة، وكذلك في حي الزيتون، شمالاً، بينما أعلنت قوات تل أبيب اكتشافها نفقاً لـ((حماس))، قالت إنه يضم مصنعاً للأسلحة. بينما استهدفت 52 ضربة إسرائيلية مناطق الزيتون، وخان يونس، ورفح خلال الليل، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لـ((حماس)).

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لحد الأمس، إلى 29878 قتيلاً، و70215 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي. وأفادت بأنه في اليوم 144 للحرب على غزة ((ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم)).

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